Elever og iskrem: Lovendringer gjør at 17-åringer må få samtykke fra foreldre for å få is

Den tidligere praksis med at elevene kunne dra på bedriftsbesøk uten begrensninger, har nå blitt byttet ut med en lovendring som medfører at elever ikke lenger kan ha is på bedriftsbesøk uten tillatelse fra fylkeskommune.

Elever ved restaurant- og matfag i Kristiansand har en lang tradisjon for å dra på besøk til iskrembedriften Hennig-Olsen. I fjor innførte regjeringen et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.

Derfor måtte lærerne ved Tangen videregående skole nå hente samtykke fra foreldre for å kunne dra på bedriftsbesøk med elevene. Også Hennig-Olsen tolker lovverket slik at de ikke kan gi 17-åringer is på bedriftsbesøk uten tillatelse. Avdelingslederen ved Tangen vgs. reagerer sterkt på lovgivningen, som gjør at 17-åringer som snart blir 18 år må ha foreldrenes tillatelse for å ta imot en is





