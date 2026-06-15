Elfenbenskysten og Ecuador i målløs affære

En sjansepreget kamp endte 0-0 mellom Elfenbenskysten og Ecuador i Philadelphia Stadium. Begge lag hadde flere store muligheter, men manglet effektivitet foran mål.

Elfenbenskysten og Ecuador spilte uavgjort 0-0 i en underholdende og sjansepreget kamp i Philadelphia Stadium. Første omgang bød på flere store muligheter for begge lag, men ingen klarte å sette ballen i mål.

Ecuador hadde et lite overtak spillemessig, men Elfenbenskysten var farlige på kontringer. NRK-kommentator Øddgeir Øystese beskrev kampen som mye mer åpen og underholdende enn forventet. Spillerne fikk en såkalt hydration-break midt i omgangen for å drikke vann i varmen, noe som også ble brukt til taktiske justeringer. Dette har skapt irritasjon hos tidligere England-spiller Stephen Warnock, som mente at managerne burde holdes unna under pausene.

Andre omgang startet med en enorm sjanse for Elfenbenskysten da et skudd traff tverrliggeren for tredje gang i kampen. Laget presset på for et mål, men Ecuador forsvarte seg godt. Kommentator Øystese uttrykte at kampen fortjente mål, og at underholdningsverdien var høy til tross for null scoringer. Begge lag skapte flere halvsjanser utover i omgangen, men manglet den siste presisjonen.

Varmen spilte en rolle, og flere spillere slet med å holde tempoet oppe. Kampen utviklet seg til en typisk gruppespillaffære der ingen ville tape. Elfenbenskysten var nærmest seieren, men Ecuador viste god moral. Uavgjortresultatet gjør at begge lag fortsatt har muligheter til å gå videre fra gruppen.

Nå gjenstår det å se om noen av lagene kan finne nettmaskene i de resterende kampene. Fansen i Philadelphia Stadium skapte en fantastisk atmosfære, og til tross for null mål ble de vitne til en intens og jevn fotballkamp. Dommeren hadde en rolig ettermiddag med få kort, og fair play preget oppgjøret. Alt ligger åpent før siste gruppespillrunde





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