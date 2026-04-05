Elgen om VM-drømmen: Fra fjerdedivisjon til verdensmesterskap

Rune Bratseth, den tidligere landslagsstopperen, mimrer om fotballeventyret som tok ham fra fjerdedivisjon til VM-sluttspill. Han forteller om Wembley-opplevelsen, feiringen i Polen, og hvorfor et ølreklameskilt nesten stoppet hans VM-deltakelse.

TRONDHEIM (Dagbladet): Vi er hjemme hos Rune Bratseth (64) på Byåsen i Trondheim. Han har bodd her siden han la opp som Tyskland-proff på midten av nittitallet. Den tidligere norske landslagsstopperen, kjent som « Elgen » for sine storhetstider i Werder Bremen , innrømmer at han egentlig ikke hadde de store fotballambisjonene.

Han hadde ingen kamper på kretslag, ingen aldersbestemte landskamper, og som 21-åring spilte han midtstopper for Nidelv i fjerdedivisjon da han ble oppdaget av Knut Torbjørn Eggen på en menighetscup i Trondheim. Likevel endte han opp med å lede Rosenborg til deres første pokal på 14 år, vinne en rekke store titler som Werder Bremen-kaptein, bli nominert til Gullballen to ganger, motta en rekke priser og lede Norge i deres første VM-kamp på 56 år.\- Jeg hadde aldri tenkt på å bli proff. Hadde du fortalt meg som 21-åring, mens jeg spilte i fjerdedivisjon, at jeg skulle spille i VM, hilse på Pelé i garderoben og spille mot Diego Maradona som Werder Bremen-kaptein, ville jeg ikke ha trodd deg, sier Bratseth. Han husker tilbake til kvalifiseringen til VM i 1994, og forteller at han tenkte «jaja, det blir nok ikke noe mesterskap på oss» da de havnet i en gruppe med blant annet England, Nederland, Polen og Tyrkia. Etter en drømmestart med 10-0 mot San Marino, ble de nevnte nasjonene slått på Ullevaal stadion. Bratseth minnes spesielt kampen mot England på historiske Wembley. - Jeg vokste opp med kampene, spesielt FA-cupfinalene. Det var stort og mye større den gang. Å spille på gamle Wembley var noe helt spesielt. Han forteller at det ikke var flaks som ga seieren. - Vi ble rundtspilt i første omgang. I andre omgang utlignet Kjetil Rekdal for oss, og etter det hadde vi bra kontroll. Vi var heldige med resultatet, men vi hadde kontroll i andre omgang. Han legger til en morsom historie om at England ønsket revansje våren etter, og at de ikke var blide etter det første møtet. Det endte med 0-0, og England hadde knapt et skudd på mål. - Jeg husker den kampen godt siden jeg spilte direkte mot Alan Shearer, og han rørte ikke ballen den kampen, for å si det sånn. Da tror jeg jeg fikk en tier på børsen, ler Bratseth. Meritter inkluderer seriemesterskap med Rosenborg i 1985, og med Werder Bremen i 1988 og 1993, i tillegg til cupmesterskap i 1991 og 1994, og triumfen i Cupvinnercupen i 1992.\VM-plassen ble ikke sikret før 22. september 1993, men hele landet feiret som om den allerede var i boks. Bratseth husker godt at de ble fraktet på hest og kjerre på Karl Johan. – Vi feiret som om vi var klare, ja. Den gang var det 1938 som var forrige VM, så det var lenger ventetid enn det har vært nå. Ingen av oss hadde drømt om at vi skulle delta i et VM-sluttspill. VM-drømmen ble virkelig da Polen ble slått 3-0 på bortebane. Bratseth, som ikke var kjent som den største festløven, satte pris på feiringen i Polen. – Det var en fantastisk kveld. Jeg husker Per Ravn Omdal med allsang og greier. Vi holdt på, og det var virkelig artig. Vi storkoste oss hele gjengen. Og det bygger jo lag, det at vi gjør ting sammen. Det er sånne ting som binder oss sammen. Etter å ha sikret VM-plassen, jublet Egil Drillo Olsen og Rune Bratseth med et stort amerikansk flagg. – Haha, ja, vi skulle jo til varmere strøk. Det var et artig innfall som selvfølgelig fikk litt kritikk, men det brydde vi oss ikke om. Vi hadde ingen problemer med det, og jeg tror ingen av oss angrer på det. Jeg tror ikke sponsoren var så veldig lei seg for det heller. Han minnes at Norge var nummer to på FIFA-rankingen. – Det var helt sprøtt og surrealistisk å se Norge der. Det skal mye til at det skjer igjen, så dagens gjeng har noe å strekke seg etter. Bratseth avslutter med å fortelle om en hendelse som nesten hindret hans VM-deltakelse: Han oppdaget et lagbilde av landslaget på et ølreklameskilt i Trondheim, og krevde at det måtte fjernes. Ellers ville han ikke være med til VM. Plakaten ble fjernet, og Bratseth fikk være med. – Så viktig er det ikke, avslutter han





