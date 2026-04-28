Eliteserien omorganiseres på grunn av VM – Serierunde flyttet

NFF har flyttet en hel serierunde i Eliteserien og justert datoen for supercupfinalen for å håndtere utfordringene som fotball-VM skaper for terminlisten. Klubber med spillere i VM-troppen kan kreve utsettelse av kamper.

Norges Fotballforbund ( NFF ) iverksetter flere tiltak for å håndtere utfordringene knyttet til årets tettpakkede terminliste. En hel serierunde i Eliteserien er nå utsatt, som en direkte konsekvens av fotball-VM og dens innvirkning på sesongens gjennomføring.

Den opprinnelige planen var å starte den 12. serierunden 5. juli, men denne er nå flyttet til et ubestemt tidspunkt i perioden september til desember. De utsatte kampene inkluderer Bodø/Glimt – Vålerenga, HamKam – Rosenborg, Kristiansund – KFUM Oslo, Lillestrøm – Brann, Molde – Fredrikstad, Sarpsborg – Aalesund, Start – Sandefjord og Viking – Tromsø. NFF jobber med en detaljert plan for å finne en passende dato for denne runden, og denne planen vil bli presentert i begynnelsen av mai.

I tillegg til serierunde-flyttingen, vurderes også muligheten for å spille en supercupfinale mellom fjorårets cupmester Lillestrøm og årets cupmester. Denne kampen vil avgjøre hvem som får retten til å spille i playoffrunden til neste sesongs Europaliga. Cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann spilles 9. mai. Dersom Bodø/Glimt vinner, går plassen i Europaliga-playoff direkte til Lillestrøm, og supercupfinalen blir dermed unødvendig.

Vinner Brann, vil det bli en supercupfinale mellom Lillestrøm og Brann. Den opprinnelige datoen for supercupfinalen, 30. mai, er nå flyttet til onsdag 20. mai for å sikre at spillere som eventuelt er tatt ut i Ståle Solbakkens VM-tropp kan delta. Dersom Bodø/Glimt vinner cupfinalen og supercupfinalen dermed utgår, vil to andre utsatte eliteserieoppgjør, Lillestrøm-Kristiansund og Aalesund–Brann, spilles onsdag 20. mai.

NFF understreker at det er krevende å finne optimale løsninger for alle parter frem til sommerpausen, spesielt med tanke på landslagsuttak og klubbenes rett til å få kamper utsatt dersom de har to eller flere spillere i VM-troppen. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn forklarer at de har forsøkt å ta høyde for alle eventualiteter i spilleplanen, men at VM-uttak og klubbenes valg fortsatt kan påvirke den siste runden før sommerpausen.

Fotballpresident Lise Klaveness har tidligere annonsert at avslutningen av eliteseriesesongen er flyttet én uke, fra 6. til 13. desember, for å gi rom for både VM og europaspill. NFF beklager usikkerheten som har oppstått, og tar selvkritikk for at ikke alle utfordringer ble forutsett tidligere. De takker involverte klubber for deres fleksibilitet og forståelse





