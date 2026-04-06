Eliteserien sparkes i gang, Pogacar og Evenepoel risikerer straff, Silva forlater City, og Zuccarello fortsetter å herje

Påsken nærmer seg slutten, og Eliteserien er tilbake med full runde. Vålerenga-Viking er høydepunktet. Pogacar og Evenepoel risikerer bøter i Flandern Rundt. Bernardo Silva forlater Manchester City, og Mats Zuccarello fortsetter å levere i ishockey.

Påsken 2026 nærmer seg slutten, og et klart tegn på det er at Eliteserien sparkes i gang igjen etter landslagspausen. Mandag, den andre påskedag, er det duket for en full runde med seks kamper på det høyeste nivået i norsk fotball. En av de mest etterlengtede kampene er oppgjøret mellom Vålerenga og Viking , som spilles på Oslo Øst. Stemningen er allerede elektrisk, med Vålerenga s supportertribune utsolgt og langsidene raskt i ferd med å fylles opp.

Kommersiell leder i Vålerenga, Andreas Aalbu, rapporterer om stor interesse. Tre timer før kampstart er det allerede solgt 14 000 billetter, og han forventer at tallet vil stige til rundt 14 500. Dette er en betydelig oppslutning, og Aalbu uttrykker stor tilfredshet med salget, spesielt at Vålerenga-tribunene vil være fulle. Viking-supporterne har fått en hel kortside til rådighet, og det er solgt rundt 1500 billetter til bortefeltet. Alt ligger til rette for en minneverdig ramme rundt kampen. Vålerenga har hatt en lovende start på sesongen, med seier mot Sandefjord hjemme og en sterk borteseier mot Rosenborg. Aalbu forteller om en positivitet rundt klubben som ikke har vært like sterk på mange år. Viking, på sin side, tapte serieåpningen mot HamKam, men slo kraftig tilbake i andre runde med en overbevisende 4-1 seier over Molde. Kampen mellom Vålerenga og Viking sendes på TV 2 Play fra klokken 14.00, med avspark klokken 14.30. I tillegg til kampen på Oslo Øst, spilles det fire andre kamper klokken 17.00: HamKam mot Brann, Kristiansund mot Bodø/Glimt, Molde mot Lillestrøm, og Sarpsborg 08 mot Start. \I andre nyheter, fra sykkelsportens verden, kan vi melde om mulige straffer for flere profilerte ryttere i forbindelse med Flandern Rundt. Tadej Pogacar og Remco Evenepoel er blant de som risikerer straff for å ha krysset et rødt lys under søndagens ritt. Etter hendelsen, som skapte oppstyr under et av de mest prestisjefylte rittene på kalenderen, har det vært kontakt med en politiadvokat. Underveis i rittet ble feltet delt i to på grunn av et tog, og flere ryttere valgte å krysse jernbaneovergangen mens det var rødt lys og bommen nede. Pogacar, som vant rittet, og Evenepoel, som kom på tredjeplass, var blant disse rytterne. Politiadvokat Geert Vandaele opplyser om at rytterne risikerer en bot på 320 euro (om lag 3600 kroner) og åtte dagers kjøreforbud. Det må imidlertid tas ut tiltale i saken, og det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre om det er grunnlag for det. Etter at juryen har sluppet sin rapport fra løpet, nevnes ikke hendelsen ved jernbaneovergangen. Men både Pogacar og Evenepoel har fått bøter for andre regelbrudd. Pogacar er straffet med en bot på 500 sveitserfranc (over 6000 kroner) og mister 25 UCI-poeng for å ha kastet flasker på et sted der det ikke var tillatt. Evenepoel straffes med en bot på 200 sveitserfranc for å ha fått hjelp av følgebilen til å få en flaske. I tillegg må lagsjef Sven Vanthourenhout ut med 500 sveitserfranc. Det faktum at jernbaneovergangen ikke er nevnt i rapporten, antyder at det sannsynligvis ikke vil få sportslige konsekvenser for rytterne.\Innenfor fotballens verden igjen, er det klart at Manchester City mister kapteinen sin, Bernardo Silva, når kontrakten hans utløper ved sesongslutt. Assistenttrener Pep Lijnders bekrefter at Silva forlater klubben. Den 31 år gamle portugisiske landslagsspilleren har hatt en enorm suksess i City, med seks Premier League-titler og én Champions League-tittel i løpet av ni år på Etihad Stadium. Han går gratis fra klubben når kontrakten utløper. Lijnders uttrykker stor takknemlighet og håper Silva får en verdig avskjed. Manager Pep Guardiola, som var suspendert under helgens FA-cupkvartfinale, har tidligere omtalt Silva som uerstattelig. Silva kom til Manchester City i 2017 for en overgangssum på rundt 43,5 millioner pund. Han har spilt 450 kamper for klubben, og med sin taktiske allsidighet, tekniske ferdigheter og utrettelige arbeidsmoral har han vært en sentral spiller under Guardiola. \I ishockey, fortsetter Mats Zuccarello å imponere. For fjerde kamp på rad klarte han å notere seg for to målpoeng. Han bidro med målgivende pasninger i Minnesota Wilds 5-4-seier over Detroit Red Wings. Zuccarello, 38 år gammel, har nå 51 målpoeng på 57 kamper denne sesongen, hvor åtte av dem har kommet i de fire siste kampene. Kampen mot Red Wings var spennende. Wild ledet 4-1 ut i tredje periode, men Red Wings kjempet seg tilbake til 4-4 med fem minutter igjen å spille. Zuccarello bidro med assist på Kirill Kaprizovs hattrickmål i overtallsspill, og sikret seieren for Wild. Albert Johansson sendte Red Wings i ledelsen tidlig i kampen. Matt Boldy utlignet for Wild i andre periode, og Zuccarello bidro til å sette Kaprizov i scoringsposisjon for 2-1. Vladimir Tarasenko økte til 4-1. Axel Sandin-Pellikka og J.T. Compher reduserte to ganger for Red Wings. Patrick Kane utlignet, men pådro seg senere utvisningen som førte til Wilds vinnermål





