Eliteseriens unge talenter stjeler showet

En analyse av de mest imponerende unge spillerne under 20 år i årets Eliteserie-sesong, med fokus på deres prestasjoner, potensial og klubbens forventninger.

De første rundene av Eliteserien 2026 er unnagjort, og det er tydelig at flere unge spillere har tatt steget ut på den nasjonale scenen med stor bravur. Disse ti ungguttene, alle under 20 år, har utmerket seg med imponerende prestasjoner som lover godt for fremtiden, både for klubbene de representerer og for norsk fotball generelt. Fra midtbanens slitere til kantspillets driblefantaster, viser disse spillerne en modenhet og et talent som vekker begeistring.

En av de mest omtalte er Lukas Gausdal fra Start. Til tross for sin unge alder, bærer Gausdal et betydelig ansvar i Start-laget. Han var en sentral figur da Start rykket opp fra 1. divisjon i fjor, og viste allerede da sine kvaliteter, blant annet med en spektakulær scoring. I årets sesong har den hardtarbeidende midtbanespilleren fortsatt å imponere med sin store aksjonsradius og evne til å diktere spillet. Gausdals posisjon i Starts kapteinsteam vitner om en lederkapasitet som strekker seg utover hans alder.

Sandefjords unge håp, Berntsen, har også markert seg med målpoeng tidlig i sesongen. Hans gjennombrudd i fjor, med en målfest mot Rosenborg på Lerkendal, var bare starten. I år har han fortsatt i samme stil, og leverte en avgjørende målgivende pasning i Sandefjords seier mot Brann. Med raske føtter, en direkte spillestil og en imponerende arbeidskapasitet, både offensivt og defensivt, er Berntsen en spiller som vekker oppsikt. Hans evne til å bidra med avgjørende spurter i høy hastighet gjør ham til en verdifull ressurs.

Fredrikstads Fanuel Ghebreyohannes, også kjent som Fani, representerer et stort potensial fra vingback-posisjonen. Hans tempo og ferdigheter én mot én er allerede anerkjent, og han har startet flere kamper for FFK. Ghebreyohannes ble historisk som tidenes yngste Egersund-spiller som 14-åring, og etter en skade i fjor er han nå tilbake for fullt og klar til å blomstre.

Promise Meliga, hentet til Kristiansund på lån fra Vålerenga, har fått en drømmeåpning på sesongen. I sin debut for KBK snudde han kampen med to sene scoringer mot Brann. Meliga er en uredde spiller som får publikum til å reise seg med sine dribleraid og sitt lekne venstrebein. Hans ferdigheter én mot én er en trussel for ethvert forsvar, og i Vålerenga ser man på ham som en fremtidig juvel.

Niklas Fuglestad fra Viking har virkelig slått gjennom i år, spesielt med sine to mål mot Molde i Vikings første hjemmekamp. Etter et vellykket utlån til Moss i fjor, hvor han spilte fast og bidro sterkt, har Fuglestad vist en imponerende utvikling. Hans fryktede skuddfinte og gode rykk har allerede skapt hodebry for motstandernes forsvarsspillere.

Selv om det ikke ble gitt detaljer om alle ti, nevnes Gabriel Rajkovic fra Vålerenga som tidenes yngste eliteseriespiller. Hans signering med VIF skapte stor oppmerksomhet, og hans teknikk og fart, spesielt når han fører ballen i høyt tempo, gjør ham til en utfordrende motstander. Hans evne til å «lage kaos på banen» er noe hans motstandere frykter.

Jonathan Norbye, som har en fortid hos RB Leipzig hvor han ble tidenes yngste nordmann i Bundesliga, er nå en sentral figur for Fredrikstad. Hans ro i spillet, presise venstrefot og gode spilleforståelse og fysikk gjør ham til en spiller med et enormt potensial til å bli en stoppbauta for landslaget.

Disse unge spillerne representerer en ny generasjon av norske fotballspillere som allerede viser at de har potensialet til å dominere i Eliteserien og kanskje også utover landegrensene. Deres imponerende prestasjoner i de tidlige rundene av sesongen gir supporterne håp og spenning for hva som kommer





