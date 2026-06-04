Elleve år gamle Lyhanna savnet i seks dager - tips pekes mot far til venninne

Lyhanna Bertrand har vært savnet siden 29. mai i Fleurance. Et nytt tips har ført til at faren til venninnen, en mann i 40‑årene, nå er siktet for bortføring og er også knyttet til en separat voldtektsanklage. Søkene pågår fortsatt.

Elleve år gamle Lyhanna Bertrand har nå vært savnet i seks dager, etter at hun forsvant fra skoleveien i byen Fleurance i Frankrike den 29. mai.

Siden hun ble sist sett ved inngangen til skolen, har politiet, letemannskaper og et stort antall frivillige søkt gjennom elver, skoger og nabolag for å finne henne. Søkene har omfattet både natt- og dagtid, med hundekrefter som sporet etter spor, droner som kartla området og sivile som organiserte søkestasjoner på strategiske punkter. Til tross for den omfattende innsatsen har ingen klare ledetråder dukket opp, noe som har ført til økende bekymring i lokalsamfunnet.

Et kritisk vendepunkt i etterforskningen kom da politiet mottok et tips som knyttet saken til faren til Lyhannas bestevenn, en mann i 40‑årene som nå er siktet for bortføring. Mannen har benektet enhver involvering, men etter å ha blitt avhørt har han også blitt konfrontert med en nylig innmeldt anmeldelse om voldtekt av en mindreårig.

Statsadvokat Clémence Meyer holdt en pressekonferanse den 3. juni, hvor hun opplyste at anmeldelsen gjelder en påstått hendelse under en pysjamasfest i mannens eget hjem, med flere unge jenter, inkludert den påståtte offeret, tilstede. Selv om den påståtte voldtekten foregår i en separat etterforskning, gir dette en ny dimensjon til saken og har ført til at politiet har tatt ut formell siktelse mot mannen, delvis på bakgrunn av manglende alibi og upresise forklaringer.

Den siktede mannen har tidligere blitt involvert i tre straffesaker; to av dem ble henlagt på grunn av manglende bevis, mens den tredje - en pågående sak om voldtekt av en mindreårig - fortsatt pågår. I tillegg har han blitt anklaget for flere upassende handlinger i forkant av Lyhannas forsvinning, inkludert et tilfelle der han angivelig tok en ung jente med til et offentlige svømmebasseng og berørte henne på rumpen mens hun klatret opp en stige.

Foreldrene til Lyhanna har fortalt at jenta en gang overnattet hos venninnen sin, der mannen bodde, og at hun senere har fortalt om en ubehagelig opplevelse med faren til venninnen. Politiet har ennå ikke kommentert detaljene rundt denne overnattingen eller hva som kan ha skjedd den kvelden.

Det er blitt kjent at mannen ble sagt opp fra sin stilling som vedlikeholdsansatt ved en videregående skole i 2020, men dette har ikke blitt sett på som en direkte årsak til den nåværende etterforskningen. Søkene fortsetter, og myndighetene oppfordrer innbyggerne til å komme med eventuelle nye tips som kan lede dem nærmere sannheten om Lyhannas skjebne





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