Elon Musk anklager OpenAI for forråelse i retten

Elon Musk har inntatt vitneboksen i søksmålet mot OpenAI og anklager selskapet for å ha forrådt sitt opprinnelige formål. Musk mener at OpenAI har gått i en mer kommersiell retning og at dette kan ødelegge grunnlaget for veldedige organisasjoner i USA. Han krever også at OpenAI-sjef Sam Altman fjernes fra styrearbeidet.

– Hvis vi gjør det greit å plyndre en veldedig organisasjon, blir hele grunnlaget for veldedige foreninger i USA ødelagt. Det er min bekymring, sier Elon Musk i sin innledende kommentar tirsdag. Musk forklarte at hans interesse for OpenAI stammet fra en tro på at Google ikke brydde seg om KI-sikkerhet mens de stormet fram med teknologien.

Han fortalte retten at han støttet prosjektet i den forstand at det skulle være en ideell virksomhet som satte samfunnets beste først, og at all teknologi som ble utviklet skulle være åpen kildekode. – Jeg ville ikke finansiere OpenAI for å lage trygg KI, for å så finne ut at det faktisk laget utrygg KI, sa Musk. Før retten ble satt tirsdag ble Musk irettesatt av dommer Yvonne Gonzales Rogers for hans omtale av saken i sosiale medier.

Musk langet mandag ut mot OpenAI-sjef Sam Altman på X og anklaget ham for å ha stjålet en veldedig organisasjon. Dommeren sa at hun ikke ønsket å ta rettslige skritt for å forsikre at han ikke unødig uttaler seg om saken, men at hun oppfordret Musk til å ikke forsøke ta saken utenfor rettssalen.

Musk har tidligere vært en av OpenAIs største støttespillere, men etter at selskapet i 2018 omdannet seg til en hybridmodell med både ideell og kommersiell virksomhet, trakk han seg tilbake. Han har siden anklaget OpenAI for å ha brutt sitt opprinnelige formål om å utvikle kunstig intelligens til fordel for menneskeheten. Musk har også kritisert selskapet for å ha lukket kilden til sin teknologi, noe som står i kontrast til det åpne tilnærmingen som var opprinnelig planlagt.

Musk har i flere omganger uttrykt bekymring for at kunstig intelligens kan bli en fare for menneskeheten hvis den ikke utvikles på en ansvarlig måte. Han har også advart mot at teknologien kan bli brukt til å manipulere eller kontrollere mennesker. I 2023 opprettet Musk sitt eget KI-selskap, xAI – som blant annet står bak samtaleroboten Grok. Ifølge nyhetsbyrået AP krever han nå i stedet en uspesifisert erstatningssum som skal overføres til OpenAIs ideelle virksomhet.

