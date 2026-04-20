Fransk påtalemyndighet fortsetter etterforskningen av X og Elon Musk knyttet til alvorlige anklager om ulovlig innhold og datahåndtering, til tross for at de innkalte ikke møtte opp.

Den franske påtalemyndigheten for nettkriminalitet har satt datoen for et sentralt avhør i saken mot den sosiale medieplattformen X, som eies av teknologimilliardæren Elon Musk . Saken har utviklet seg til å bli en omfattende juridisk hodepine for selskapet, etter at franske myndigheter tidligere gjennomførte uanmeldte razziaer mot plattformens kontorer i landet.

Det som i utgangspunktet startet som en etterforskning rettet mot ulovlig og uredelig datautvinning, har i løpet av de siste månedene eskalert betydelig. Myndighetene har nå utvidet etterforskningen til å omfatte svært alvorlige forhold, inkludert mistanker om distribusjon av ulovlig overgrepsmateriale av barn, samt utbredelsen av seksuelt ladede deepfakes generert av selskapets egen kunstige intelligens-modell, Grok. I en uttalelse til det internasjonale nyhetsbyrået AFP bekrefter påtalemyndigheten at de er fullstendig klar over at de innkalte personene i saken valgte å ikke møte opp til det planlagte avhøret. Selv om påtalemyndigheten ikke har navngitt Elon Musk eksplisitt i denne uttalelsen, er det bred konsensus om at han er hovedpersonen i den rettslige prosessen. Aktoratet understreker at manglende oppmøte fra de berørte partene ikke på noen måte hindrer etterforskningen i å gå videre. Det juridiske apparatet i Frankrike har gjort det klart at selv om avhøret var obligatorisk for de innkalte, finnes det begrensninger i det nåværende stadiet av etterforskningen som gjør at de ikke kan tvinge Musk fysisk til å møte for rettsvesenet eller politiet i denne omgang. Selve etterforskningen har ført til en spent dialog mellom Musk og franske myndigheter. Musk har på sin side avvist alle anklager som ble presentert under de innledende rundene i juli. Han hevder at hele saken er politisk motivert og antyder at det franske rettsvesenet bruker sin makt for å ramme plattformen av ideologiske årsaker. Denne konflikten setter søkelyset på de økende utfordringene sosiale medieplattformer står overfor i møte med europeisk lovgivning, særlig når det kommer til regulering av innhold, personvern og bekjempelse av ulovlig digitalt materiale. Mens etterforskningen fortsetter, står X overfor et økende press om å etterleve lokale lover, noe som har skapt en fastlåst situasjon preget av både juridisk usikkerhet og politisk retorikk fra begge sider av saken





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk X Frankrike Netthandel Digital Sikkerhet

United States Latest News, United States Headlines

