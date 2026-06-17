Elon Musk kjøper KI-selskapet Anysphere for 60 milliarder dollar

Elon Musk har kjøpt KI-selskapet Anysphere, som står bak KI-verktøyet Cursor. Prislappen er på 60 milliarder dollar, og det tilsvarer rundt 568 milliarder norske kroner. Anysphere ble grunnlagt av blant andre svenske Arvid Lunnemark, og 26-åringen er en av fire gründere bak selskapet.

Elon Musk kjøper KI-selskapet Anysphere, som står bak KI-verktøyet Cursor . Prislappen er på 60 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 568 milliarder norske kroner. Anysphere ble grunnlagt av blant andre svenske Arvid Lunnemark . 26-åringen er en av fire gründere bak selskapet, skriver Expressen.

Selskapet har utviklet Cursor, et KI-verktøy som konkurrerer med tjenester fra teknologigiganter som Microsoft og Amazon. Ifølge Expressen forlot Lunnemark rollen sin i selskapet i fjor. Han eier likevel trolig 4,5 prosent av aksjene, skriver Breakit. Med en slik eierandel kan salget gi ham en gevinst på rundt 25,3 milliarder norske kroner.

Dagens Industri har tidligere omtalt 26-åringen som et «mattegeni som har blitt dollarmilliardær». Lunnemark har studert ved MIT. Det var der han møtte de andre medgründerne i selskapet. Vil du se neste video?

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