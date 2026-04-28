Elon Musk vitner i AI-rettssak mot OpenAI

Elon Musk vitner i en rettssak mot OpenAI og Sam Altman, hvor han hevder at OpenAI har forlatt sitt opprinnelige formål om å utvikle AI til menneskehetens beste. Musk krever 150 milliarder dollar i erstatning.

Elon Musk vitnet tirsdag i en føderal domstol i Oakland, California, i en rettssak som kan få vidtrekkende konsekvenser for fremtiden til kunstig intelligens. Søksmålet er rettet mot hans tidligere venn og nåværende OpenAI-sjef Sam Altman , samt OpenAI-toppleder Greg Brockman og teknologigiganten Microsoft .

Kjernen i tvisten er Musks påstand om at OpenAI har forlatt sitt opprinnelige idealistiske formål – å utvikle AI til fordel for hele menneskeheten, uten å prioritere økonomisk gevinst. Musk hevder at OpenAI har blitt et profittdrevet selskap, og at dette representerer et brudd på de grunnleggende prinsippene som lå til grunn for etableringen av organisasjonen.

Han beskriver situasjonen som et tyveri av en veldedig organisasjon, og understreker at det ikke er akseptabelt å kommersialisere et prosjekt som opprinnelig var ment å tjene allmennheten. Musk krever en enorm erstatning på 150 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 1400 milliarder norske kroner, fra OpenAI. Dette beløpet reflekterer hans syn på den skaden han mener OpenAI har påført ved å avvike fra sitt opprinnelige formål. OpenAI avviser påstanden om at de har brutt noen avtaler eller forpliktelser.

De hevder at søksmålet er motivert av Musks misunnelse over OpenAIs suksess, spesielt etter at han selv lanserte sitt eget AI-selskap, xAI, i 2023. OpenAIs advokat, William Savitt, argumenterte i sin åpningsprosedyre for at Musk i realiteten ønsket å ta kontroll over OpenAI og gjøre det til en kommersiell enhet han kunne eie majoriteten av, og deretter slå det sammen med sitt bilfirma Tesla.

Savitt antydet at Musks søksmål er et forsøk på å sabotere OpenAI og sikre sin egen posisjon i AI-industrien. Denne påstanden tegner et bilde av en konflikt som handler mer om makt og kontroll enn om idealistiske prinsipper. Under sin vitneforklaring delte Musk også sine spådommer om fremtiden for kunstig intelligens. Han uttrykte en overbevisning om at AI vil overgå menneskelig intelligens allerede neste år, og bli «smartere enn noe menneske».

Han beskrev en arbeidsintensiv livsstil, hvor han jobber mellom 80 og 100 timer i uken, uten å ta ferie, og uten å eie luksusgoder som feriehus eller yachter. Dette bildet er ment å understreke hans dedikasjon til AI-utvikling og hans fokus på å sikre at teknologien utvikles på en ansvarlig måte. Rettssaken forventes å vare i tre uker, og både Sam Altman og Microsoft-sjef Satya Nadella er planlagt å vitne.

Utfallet av denne rettssaken vil sannsynligvis ha betydelige implikasjoner for hvordan AI-selskaper opererer i fremtiden, og for balansen mellom profitt og etiske hensyn i utviklingen av denne transformative teknologien. Det er også en viktig test for hvordan domstolene vil håndtere komplekse spørsmål knyttet til eierskap, kontroll og ansvar i AI-industrien. Denne saken er ikke bare en konflikt mellom to individer, men en kamp om fremtiden for en teknologi som har potensial til å endre verden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deler ærlig om Høiby-rettssaken: – Det var spesieltSophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen snakker ut om hvordan det var å vitne.

Read more »

Harmeet Singhs Reise: Fra Fotballstjerne til SamfunnsinnovatørOSLO (TV 2): Harmeet Singh var selv vitne til knivstikking og skyteepisoder som ung. Nå bruker den tidligere landslagsspilleren tiden sin på noe som gir mer mening enn fotball.

Read more »

Vitne beskriver dramatisk drap og drapsforsøk i HønefossEn mann i 40-årene står tiltalt for drap på sin ekskone og drapsforsøk på et vitne i Hønefoss. Vitnet, Gabriel Calderon, beskriver hendelsen som ekstremt voldelig og forteller om hvordan han forsøkte å gripe inn.

Read more »

Ryanair-sjef vil ha mer oljefond-investeringer og håner Elon MuskRyanair-sjef Michael O'Leary oppfordrer Oljefondet til å investere mer i flyselskapet, og kommenterer konflikten med Elon Musk med humor. Han fremhever Nicolai Tangens tidlige investering i Ryanair som en suksess.

Read more »

Musk saksøker OpenAI – krever tilbake til ideell status og fjerning av ledelsenElon Musk har reist et søksmål mot OpenAI, Sam Altman og Greg Brockman, og krever at OpenAI igjen skal være en ideell organisasjon. Rettssaken kan påvirke OpenAIs børsnotering og setter fart i diskusjonen om utvikling og kontroll av kunstig intelligens.

Read more »