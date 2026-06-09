Politiet i Oslo har stoppet flere unge førere av elsparkesykler som er modifisert til å kjøre ekstremt fort, inkludert en 13-åring med en sykkel som kunne nå 143 km/t. Dette har vært et vedvarende problem som politiet beskriver som urovekkende og potensielt farlig, og det har ført til at flere kjøretøy er beslaglagt. Selv om det er ulovlig å bruke slike modifiserte sykler, er det fortsatt lovlig å selge dem, noe som har utløyst en debatt om et mulig salgsforbud.

I en utbredt og alvorlig trafikkutfordring har politiet i Oslo oppdaget at elsparkesykler ofte er modifisert til å kunne kjøre langt over lovlige hastighetsgrenser. I helgen ble en 13-åring på en elsparkesykkel stoppet på Grorud, der sykkelen, etter å ha blitt testet av politiet, viste en maksimal hastighet på hele 143 km/t.

Selv om denne verdien ble målt under kontrollerte forhold uten vekt på sykkelen, påpeker politioverbetjent Thomas Wold at med en person på sykkelen vil hastigheten være lavere, men likevel betydelig over lovverket. Han sier at ifølge nettsiden der sykkelen er kjøpt, kan den nominelt nå opp mot 120 km/t. Dette betyr at en såpass ung trenger på en slik sykkel bryter. TypeScript猛于虎，但 idiomatic Go is simpler





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