Emely's parents lose court case against Sola municipality

The Frantzen family, whose daughter Emely committed suicide at the age of 12 due to extensive bullying, lost their court case against the Sola municipality. The court found that the school environment did not directly cause Emely's suicide but did not find the municipality responsible for her death.

Datteren deres ble bare 12 år, etter det foreldrene mener var omfattende mobbing. Nå har retten konkludert - og foreldrene må betale. Tomhendte: Bengt og Monica Frantzen vant ikke fram i retten.

De peker samtidig på hva de opplever som positivt ved dommen. Foto: Carina Johansen / Dagbladet Emely (12) tok sitt eget liv i 2023 etter omfattende mobbing, men skolen trodde ikke på foreldrenes varsler. Dommeren anerkjente at Emelys skolemiljø førte til traumer, men så ingen direkte årsakssammenheng til selvmordet. Foreldrenes advokat kritiserer dommen for å undervurdere selvmordsraten blant barn og mener kommunen brøt loven.

Emely (12) tok livet sitt i 2023, etter at foreldrene hadde varslet skolen om omfattende mobbing. Men sentrale folk på skolen trodde ikke på mobbingen, kom det fram i retten. - Det er tungt å sitte igjen med følelsen av å ha tapt. Samtidig leser vi dommen med blandede følelser.

Retten legger jo til grunn at Emely ikke opplevde skolemiljøet som trygt og godt, sier Bengt og Monica Frantzen, Emelys foreldre. De syntes de ikke hadde noe valg, og reiste erstatningssak mot Sola kommune, som de mente var skyld i Emelys død ved sin uaktsomhet. Retten legger til grunn at opplevelsene til Emely på Dysjaland skole førte til traumer, og at det er klart sannsynlig at de var en nødvendig årsak til at hun utviklet posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

For oss som foreldre betyr det mye, sier Bengt og Monica Frantzen. Hun gråt, hun mistet troen på seg selv, hun sluttet å tro at ting kunne bli bedre. Vi kjempet for at hun skulle bli hørt og tatt på alvor. Derfor betyr det noe at retten faktisk legger til grunn at hun ble syk av det hun opplevde.

På en måte føles det som om Emely endelig blir trodd. Samtidig er det vanskelig å forstå at retten kommer til at ingen kan holdes ansvarlig for utfallet. Dommer Gisle Danielssen tror på at Emely ble mobbet. Han påpeker at tiltakene, som ble satt i verk gjennom skolens mange aktivitetsplaner, åpenbart ikke var tilstrekkelige.

Vanskelig: - Domsslutningen er vanskelig å svelge, sier advokaten til Monica og Bengt Frantzen, Svein K. Svendsen fra Elden Advokatfirma. Og likevel finner dommeren ikke en reell årsakssammenheng mellom selvmordet og kommunens håndtering av saken. Skolen har en såkalt aktivitetsplikt etter opplæringsloven. Alle ansatte på skolen skal følge med i hvorvidt barna på skolen har et trygt og godt psykososialt miljø.

Hvis barn ikke opplever miljøet som «trygt og godt» har ansatte plikt til å varsle og å gripe inn. Det ble laget aktivitetsplaner for Emely. Det førte blant annet til at skolen ikke ble felt av Statsforvalteren. Foreldrene til Emely mener tiltakene i liten grad ble endret og var unødig rettet mot at Emely skulle forandre seg.

Det oppsto et tillitsbrudd mellom foreldrene og Dysjaland skole. Sola kommune har i realiteten vunnet saken full ut. Kommunen er fornøyd. Det er Lauareid som nå kommenterer rettssaken overfor media, på vegne av kommunen.

Han sier det blir litt upresist å si at skolen nektet for mobbing i retten. Enkelte elementer av dommen er veldig positive, mener foreldrenes advokat, Svein K. Svendsen hos Elden Advokatfirma. Likevel er det en katastrofal vurdering i dommen. Den bommer jo grovt.

Og det gjør den så vanskelig å svelge, sier Svendsen. Han mener blant annet at dommeren har misforstått tall fra Folkehelseinstituttet, og beskrevet selvmordsraten blant barn under 14 år som mindre enn den er. Det er kommunens advokat uenig i





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Emely Frantzen Sola Municipality Court Case Bullying Suicide

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