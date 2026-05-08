Emilie Enger Mehl omvender seg: Møter likevel til lukket PST-høring på Stortinget

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har endret seg og vil delta i den lukkede kontrollhøringen om PST på Stortinget, til tross for at hun tidligere hadde takket nei på grunn av eksamener. Mehl risikerer imidlertid å ikke bli sikkerhetsklarert i tide og vil ikke få tilgang til den graderte rapporten som høringen skal handle om.

Emilie Enger Mehl (Sp) har gjennomført en dramatisk omvending og vil likevel møte til den lukkede kontrollhøringen om Politisk sikkerhetstjeneste ( PST ) på Stortinget , til tross for at hun tidligere hadde takket nei på grunn av eksamener.

Mehl, som for tiden tar en ettårig mastergrad ved INSEAD i Frankrike, har fått tilrettelegging fra skolen for å kunne delta i høringen. Høringen, som skal finne sted 18. og 22. mai, handler om Riksrevisjonens rapport om PST, som inneholder sterk kritikk mot tjenesten. Mehl var ansvarlig minister for PST fra høsten 2021 til februar 2025, og hennes deltakelse er derfor sentral.

Høringen er lukket fordi den skal behandle den graderte delen av rapporten, noe som krever at Mehl blir sikkerhetsklarert. Prosessen med sikkerhetsklarering kan ta flere uker, og på grunn av forsinkelser i å sende inn nødvendige dokumenter, risikerer Mehl å ikke bli klarert i tide. Hun kan fortsatt delta i høringen uten klarering, men vil ikke få tilgang til den graderte rapporten som høringen skal handle om. Komitéleder Per Willy Amundsen (Frp) har uttrykt frustrasjon over Mehls forsinkede respons.

Han sier at det har vært grunnlag til frustrasjon for flere at hun har vært sen med å bekrefte, respondere og levere på klareringsskjemaet. Mehl selv avviser denne fremstillingen og sier at hun ikke kjenner seg igjen i Amundsens beskrivelse. VG har fått innsyn i kommunikasjonen mellom Mehl og kontrollkomiteens sekretariat. Den 21. april ble Mehl innkalt til høringen og fikk beskjed om at hun måtte sikkerhetsklareres før den graderte høringen.

Hun fikk tilsendt et klareringsskjema som hun ble bedt om å fylle ut innen ukeslutt. Mehl svarte i en SMS at hun var utilgjengelig en stund fremover på grunn av skolearbeid. Dagen etter viste hun til eksamener og sa at hun først kunne ta stilling til klareringen uken etter. Komitéråden purrte på henne den 28. april og bad om svar på når hun kunne møte til høringen og om å sende inn klareringsskjemaet.

Mehl svarte at hun hadde vært opptatt med eksamen og måtte sjekke med skolen dagen etter. Den 30. april skrev Mehl at hun ikke hadde fått tilbakemelding fra skolen ennå, og komitéråden svarte at de var avhengige av å motta klareringsskjemaet samme dag. Mehl spør om skjemaet kunne fylles ut digitalt, da hun ikke hadde tilgang til printer. Den 4. mai sendte Mehl inn klareringsskjemaet og spør om å få sende det direkte til klareringsmyndigheten.

VG har bekreftet at behandlingsprosessen av Mehls sikkerhetsklarering er i gang. Mehl skal etter planen delta i høringen 22. mai, men komitéleder Amundsen sier det er langt fra sikkert at hun blir klarert i tide. Han uttrykker bekymring for at Mehl ikke vil få tilgang til den graderte rapporten, noe som vil vanskeliggjøre hennes deltakelse i høringen. Amundsen håper at Mehl får til et hurtigspor for klareringen, men det er ingen garantier for det.

Mehl var ansvarlig minister for PST i flere av årene som Riksrevisjonens rapport har tatt for seg, og hennes deltakelse er derfor viktig for å kunne diskutere rapportens innhold





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emilie Enger Mehl PST Stortinget Sikkerhetsklarering Riksrevisjonen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julie E. Stuestøl: – Bunnløs arroganse at Mehl takker nei til kontrollhøringTidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) takker nei til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om PST. Julie E. Stuestøl (MDG) kaller det bunnløs arroganse og et brudd på konstitusjonell praksis. Komiteen vurderer nå om de kan bruke Grunnloven § 75 h for å pålegge Mehl å møte.

Read more »

Emilie Enger Mehl deltar likevel i høringenEtter først å ha takket nei på grunn av eksamen i Frankrike, bekrefter Emilie Enger Mehl at hun nå kan delta i Stortingets høring om PST den 22. mai.

Read more »

Emilie Enger Mehl snur – møter likevel til PST-høringenEtter litt frem og tilbake er det bekreftet: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl møter likevel til PST-høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Read more »

PST pågriper kinesisk kvinne for spionasje på AndøyaPolitiets sikkerhetstjeneste har avdekket et forsøk på å etablere en ulovlig satellittmottaker i Norge som skulle tjene kinesiske interesser.

Read more »