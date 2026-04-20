Emilie Nereng avslører ekstreme råd for å gå viralt

Emilie Nereng forteller om et kontroversielt tips hun fikk fra Cristian Brennhovd for å oppnå suksess på TikTok, samtidig som hun befester sin posisjon som en av landets mest økonomisk suksessrike influensere.

Det har lenge vært en utbredt erkjennelse i mediebransjen at influensere og bloggere benytter seg av ulike strategier for å forbli relevante i et stadig skiftende landskap. Kampen om oppmerksomhet og behovet for å skape blest rundt egen merkevare har ført til mange kreative, og til tider kontroversielle, stunt. Emilie Nereng , som har vært en profilert skikkelse helt siden blogg-æraen startet rundt 2010, er en av dem som har klart å holde seg aktuell gjennom mer enn et tiår.

Til tross for at hun valgte å trekke seg helt ut av offentligheten i en lengre periode for noen år siden, har hun gjort et markant comeback som både forretningskvinne og mediepersonlighet. I et nylig intervju med TV 2 deler Nereng en anekdote fra tiden under innspillingen av Farmen kjendis, hvor hun mottok et oppsiktsvekkende råd fra sin kollega Cristian Brennhovd. Da Nereng luftet frustrasjon over å ikke helt knekke koden på TikTok, kom Brennhovd med et forslag som illustrerer hvor langt mange er villige til å gå for klikk og visninger. Han foreslo at hun skulle leie en Lamborghini og kjøpe en dyr Louis Vuitton-veske, for deretter å filme seg selv mens hun kjører over luksusproduktet. Ifølge Brennhovd ville et slikt stunt garantert gå viralt, en påstand Nereng selv erkjenner sannsynligvis stemmer. Hun understreker samtidig viktigheten av å ikke gå i fellen hvor man ofrer integritet for enkel oppmerksomhet. Hun spøker med at dersom følgerne hennes plutselig skulle se noe slikt innhold, er det et tegn på at hennes økonomiske situasjon har blitt svært prekær. Realiteten er imidlertid at Nereng befinner seg langt unna økonomisk nød. De siste årene har vært preget av stor suksess, både gjennom drift av egne selskaper og deltakelse i ulike TV-produksjoner. Hennes alkoholfrie drikkemerke, Vibe by Voe, har vist seg å være en solid inntektskilde, og skattelistene bekrefter en millioninntekt etter comebacket. Etter deltakelsen i Helt ramme sporter på NRK, hvor hun deltok i et krevende vinmaraton sammen med Nicolay Ramm, har karrieren skutt ytterligere fart. Interessen fra TV-bransjen er større enn noen gang, noe som gjenspeiles i både castingforespørsler og en markant vekst i følgertall på tvers av sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok. Nereng ser nå mot 2025 med forventninger om et potensielt rekordår økonomisk, noe som viser at det er fullt mulig å bygge en langvarig karriere uten å måtte kjøre over dyre designervesker for oppmerksomhet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emilie Nereng Influenser Sosiale Medier Økonomi TV-Underholdning

United States Latest News, United States Headlines

