Emiratene trekker seg ut av Opec – et historisk skifte for oljemarkedet

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har offisielt meldt ut seg fra Opec, en beslutning som kan ha store konsekvenser for verdens oljemarked. Utmeldingen kommer i en tid med økte spenninger i Midtøsten, og analytikere mener dette kan svekke Opecs innflytelse ytterligere. Emiratenes energiminister sier at beslutelsen gir dem større fleksibilitet i oljeproduksjonen.

Mange oljetankere og andre skip har ventet lenge på å seile gjennom Hormuzstredet etter at krigen i Iran i praksis har stengt farvannet for skipstrafikk.

Utmeldingen gjelder fra og med 1. mai, ifølge en uttalelse gjengitt av det statlige nyhetsbyrået Wam. – Denne beslutningen gjenspeiler Emiratenes langsiktige, strategiske og økonomiske visjon, og utviklende energiprofil, heter det fra Wam. Emiratenes energiminister sier til Reuters at å trekke seg fra Opec gir dem fleksibilitet, og at de ikke direkte diskuterte avgjørelsen med kartellets øvrige medlemmer. – Det er viktig for verdensmarkedet.

Når Emiratene trer ut av Opec, så vil ikke de være bundet av disse produksjonskvotene. Da trenger ikke de forholde seg til det. Da kan de øke den, og det kan fort være hovedårsaken, sier sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea. Hun legger til at Emiratene også rammes av stengingen av Hormuzstredet.

Samtidig svekker dette Opec kraftig som organisasjon, ettersom det nå blir langt vanskeligere å kontrollere verdensmarkedet og oljeprisen. – Opec har over tid mistet makt, blant annet på grunn av USAs økte produksjon de siste årene. Derfor gikk landene sammen om Opec+, der Russland ble med. Opec står for Organisasjonen av oljeeksporterende land (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Algerie, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Iran, Irak, Kongo, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi-Arabia og Venezuela er medlemmer.

Ifølge Opec selv har organisasjonen som hovedmål å koordinere medlemslandenes oljepolitikk og å stabilisere oljemarkedene for å sikre en effektiv, økonomisk og jevn tilgang av petroleum til forbrukerne. De trekker seg blant annet etter å ha kritisert andre arabiske land for å ikke ha gjort nok for å beskytte dem mot en rekke angrep fra Iran under Midtøsten-krigen. – Emiratenes uttreden markerer et betydelig skifte for Opec.

Sammen med Saudi-Arabia er de et av få medlemmer som har betydelig ledig kapasitet – som er den mekanismen Opec utøver markedsinnflytelse gjennom, sier Jorge Leon, analytiker hos Rystad, til Reuters. De oljeproduserende Opec-landene i Golfen har slitt den siste tiden med å eksportere olje og gass gjennom Hormuzstredet, det smale knutepunktet mellom Iran og Oman.

– Selv om de kortsiktige virkningene kan være dempet gitt situasjonen i Hormuzstredet, er den langsiktige innvirkningen et strukturelt svakere Opec, sier Leon om Emiratenes uttrekking. Utmeldingen fra Opec kommer i en tid med økte spenninger i Midtøsten, hvor Hormuzstredet har blitt et kritisk punkt for global oljetrafikk. Emiratenes beslutning kan også ha betydning for andre oljeproduserende land som vurderer sin posisjon i organisasjonen.

Analytikere mener at dette kan føre til en ny balanse i verdens oljemarked, hvor Opecs innflytelse reduseres ytterligere. Dette kan igjen påvirke oljepriser og global energisikkerhet i de kommende årene





