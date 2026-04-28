Emiratene trekker seg ut av Opec etter 56 år

Emiratene har meldt sin utmelding av Opec, noe som skaper usikkerhet i oljemarkedet. Avgjørelsen skyldes blant annet uenigheter om produksjonskvoter og økende spenninger med Saudi-Arabia.

Emiratene har meldt sin utmelding av oljekartellet Opec etter 56 år som medlem, en beslutning som ikke overrasker eksperter. Professor Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo peker på at Emiratene lenge har signalisert et ønske om å øke oljeproduksjonen utover Opec s fastsatte kvoter.

Landet besitter betydelige oljereserver og ønsker å maksimere utnyttelsen av disse før den globale etterspørselen etter olje forventes å avta. Interne uenigheter om produksjonskvoter, spesielt med Saudi-Arabia, har også bidratt til avgjørelsen. Emiratene har en produksjonskapasitet på 4,9 millioner fat per dag, men har vært begrenset til en kvote på 3,4 millioner fat per dag. Dette har ført til frustrasjon, da de har investert over 60 milliarder dollar i å øke produksjonskapasiteten.

Uenighetene mellom Emiratene og Saudi-Arabia strekker seg utover oljepolitikk og inkluderer også utenrikspolitiske spørsmål, som engasjementet i Jemen og Sudan, samt forholdet til Israel. Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities fremhever at Emiratenes utmelding øker friksjonen i regionen og reduserer Opecs evne til å kontrollere markedet, noe som kan føre til en priskrig. Saudi-Arabia kan velge å reagere ved å ikke gjøre noe, forsøke å forhandle med Emiratene, eller starte en priskrig ved å øke produksjonen og presse prisene ned.

Situasjonen er komplisert av den nåværende stengningen av Hormuzstredet, som midlertidig demper effekten av Emiratenes utmelding, men som på lang sikt vil kunne forsterke den. Eksperter mener at Emiratenes utmelding representerer en strukturell skade på Opecs prissettende makt. Selv om Emiratene har vært lojale mot Opec-kvotene i fortiden, er det tydelig at landet ønsker større kontroll over sin egen oljeproduksjon og -strategi.

Avgjørelsen kommer på et tidspunkt hvor det globale energimarkedet er i endring, med økende amerikansk oljeproduksjon og usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel. Utmeldingen kan føre til økt volatilitet i oljeprisene og en mer fragmentert oljemarked. Det er nå spenning knyttet til hvordan Saudi-Arabia vil respondere, og om dette vil utløse en priskrig eller en periode med forhandlinger og justeringer innenfor Opec





