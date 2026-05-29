Emirates hyller Arsenal med et spesielt A380-flydesign

Emirates har avduket et flydesign som hyller Arsenal FC. Nå dekorerer Martin Ødegaard og tre andre stjernespillere skroget på et dedikert A380-fly. Emirates har avduket en egen A380-dekor dedikert til Arsenal FC, etter at klubben vant Premier League i år. Hyllesten til Arsenal markerer både ligagullet og det faktum at Emirates og Arsenal i år feirer 20 år med samarbeid.

Hyllesten til Arsenal markerer både ligagullet og det faktum at Emirates og Arsenal i år feirer 20 år med samarbeid. Fire profiler pryder flyskroget. Dekoren er utviklet og påført av Emirates Engineering, og den strekker seg fra det ikoniske halefinneflagget og langt fremover på skroget. Flyets sider prydes av fire store Arsenal-profiler: Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard og Viktor Gyökeres.

Over store gullbokstaver med teksten 'Champions' står klubbemblemet godt synlig – som en feiring av hele laget. Det spesialdekorerte A380-flyet gjennomfører i dag sin 'seiersrunde' til London Heathrow som flight EK001. Både flyentusiaster og fotballfans får dermed muligheten til å få et glimt av Emirates' markering av flyselskapets mangeårige engasjement for toppfotball, klubben og supporterne





