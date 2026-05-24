Emma Røsand-drama på Snapchat-tur under bursdag

Nå over ti minutter senere venter fire politibiler i gangen. Mens Emma blir omlagt, vekker de mannen og pågriper ham på stedet. Etter å ha fortalt det politiet om påtrykkets voldtekt, ringer hun til mamma og pappa for å stats veien jeg har nettopp blitt voldtatt, og da ringte en av våre lagfolk, prøvde å ringe meg, men jeg var ikke abonnert på nytt, forteller Emma.
Et slags av-og-på-forhold , men likevel nok til at det kiler i magen når hun ser ham. - Han var jo en stor flørt. Han sa at jeg hadde veldig fine, grønne øyne.
Men øynene mine er blå, forteller Emma. Lørdag 30. mars 2024 er hun i bursdag på Strømmen utenfor Oslo. Utover kvelden begynner hun å melde med ham på Snapchat. Noen timer seinere ringer telefonen hennes.
Det ser ut som om det er Mannen som vil inn er full, sier vekteren. Vil hun ha besøk? - Først var jeg litt usikker på om han skulle komme i det hele tatt. Men så ringte det jo.
Jeg satte fram to glass vin til oss, forteller Emma. Hun går ned til inngangsdøra og henter ham
