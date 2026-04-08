En krenkbar manns reise mot selvforståelse og endring

Et debattinnlegg om menn som er krenkbare, deres utfordringer og veien mot endring. Forfatteren deler sine personlige erfaringer og tilbyr konkrete tips for å håndtere krenkbarhet og utvikle selvforståelse. Innlegget vektlegger viktigheten av selvrefleksjon, emosjonell regulering og å søke hjelp når det trengs.

Jeg er en krenkbar mann. Vi er mange! Det er ikke din feil at du er sånn som du er. Men det er kun du som kan gjøre noe med det.\Bjarte Malum måtte gjennom samlivsbrudd og bytte av arbeidsplass for å forstå at det var han som var problemet, ikke de andre. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg opplever at du maler med bred pensel mot en spesifikk målgruppe: voldelige menn med lav eller ingen emosjonell kapasitet. Du vet det sikkert selv, men du støter nok fra deg en del av dem du også kunne nådd frem til. Det er jo nettopp det paradoksale med oss krenkbare: Vi lytter ikke til fornuft!\De fleste som er krenkbare, vet ikke om det selv. Jeg måtte gjennom samlivsbrudd og bytte av arbeidsplass for å forstå at det var jeg som var problemet, ikke de andre. Dette endte i en eksistensiell krise med påfølgende sykemelding. Heldigvis lærte jeg mye om meg selv i denne prosessen. Som langveisreisende i det krenkbare landskapet og tidvis hissigpropp, tillater jeg meg derfor å komme med noen konkrete tips til alle dere krenkbare medmenn der ute, plukket opp på min vei som terapeut og foredragsholder i en årrekke.\Først og fremst, husk å trekke pusten. Forsøk å observere tankene og følelsene dine i stedet for å reagere på dem. Dette kan være svært krevende, jeg vet. Gjør det likevel. Det er viktig å se på hvordan du snakker til deg selv. Hvordan er den indre dialogen din? Ønsker du å justere på noe? Hvem kan hjelpe deg med dette? Vær tålmodig med deg selv. Forsøk å møte deg selv med tålmodighet, nysgjerrighet, raushet og aksept. Snakk høyt med deg selv hvis du må. Bare pass på hvis du er i det offentlige rommet at du snakker litt ekstra høyt, så er du helt sikker på at du inspirerer andre til det samme. Videre, identifiser triggerne dine. Hva er triggerne dine? Hvordan føler du deg etter at du har oppsøkt dem? Er innsatsen du legger ned i det verdt resultatet du sitter igjen med? Hvis svaret på dette er nei, kan du forsøke å ikke oppsøke dem der og da, og heller gjøre noe annet istedenfor? Jeg vet at det sikkert brenner inni deg etter å krangle med noen eller tømme deg, men du kan ikke endre andre mennesker. De må ville det selv. Ja, de er idioter, jeg vet. Alle sammen. Og viktigst av alt, snakk om det. Si hva du føler. Uansett hva det er, er det helt greit. Og det går over. Ikke med en gang, men gradvis. Hvis du legger ned litt innsats bare.\Husk: Det er ikke din feil at du er sånn som du er. Men det er kun du som kan gjøre noe med det. Vi er mange, og vi kan sammen, ta grep om våre liv. Denne reisen krever mot og selvforståelse. Det er en vei mot et rikere liv, der du slipper å være slave av dine egne følelser. Det er en reise mot å bli en bedre versjon av deg selv, ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg. Ved å akseptere din krenkbarhet, kan du begynne å forstå den, og ved å forstå den, kan du begynne å kontrollere den. Det er en kontinuerlig prosess, men det er en prosess som er verdt det. Stol på prosessen, og husk at du ikke er alene. Søk hjelp om nødvendig. Det er mange ressurser tilgjengelig, og det er ingen skam å søke hjelp. Ta de første stegene i dag, og begynn reisen mot et mer balansert og meningsfylt liv. Start med å trekke pusten, reflektere over din indre dialog, og identifisere dine triggere. Husk at det er din reise, og du er i førersetet. Vær tålmodig med deg selv, og feire dine fremganger underveis. Det er ikke en lett reise, men det er en reise som er verdt å ta





