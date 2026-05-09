En kvinne pågrep for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet

Politiet har pågrep en kvinne på Andøya i Norland, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det er en kinesisk statsborger som er siktet. De to adressene som er ransakat, ligger på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Den pågrepne kvinnen blir isolert og krattekjørt med brev- og besøksforbud. PST mener selskapet til Singapore-mannen er blitt brukt som dekke for 'en kinesisk statlig aktørs forsøk på å etablere en mottaker for satellittnedlasting fra satellitter i polare baner, egnet for å samle data som kan skade grunnleggende norske interesser.' Mannen som eier selskapet hevder at han 'ikke er helt sikker på hva som har skjedd'.

En av adressene eies av et Singapore-eid selskap registrert på Otta. Mannen som eier selskapet - en singaporsk statsborger - ble PST varslet om i 2024. Det er tre siktede i den pågående spionsaken som ikke er pågrepet. Mannen som eier selskapet er blant dem.

Etter at en mann kjøpte adressen på Andøya i april i år, ble han omtalt i forbindelse med etableringen av et datasenter i Vågå kommune. Operasjonen ved anlegget skal ha fremstått som noe som var i ferd med å gli over til utvinning av digital valuta. Økende skepsis fikk kommunen til å varsle PST for å uttrykke bekymring rundt satsingen.

Pasientene informerer at kommunen i 2024 fikk til et møte med både PST og NSM for å uttrykke bekymring rundt satsingen.





