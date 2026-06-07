En mann drept og fem såret i angrep i Israel

En mann ble skutt og drept og fem andre såret i flere angrep i Israel søndag. Angrepene etterforskes som terror.

En mann ble skutt og drept og fem andre såret i flere angrep i Israel søndag. Angrepene etterforskes som terror. Soldater ble sendt til området, som ligger nær grensen til den okkuperte Vestbredden, for å lete etter mistenkte.

- Soldatene, sammen med ekstra medisinsk personell, begynte omfattende søk etter flere terrorister og gav medisinsk behandling til de sårede, opplyste det israelske militæret (IDF). Den drepte var en 55 år gammel reservist som var leder for en lokal beredskapsstyrke. Minst fem ble såret, og tilstanden for en av dem beskrives som kritisk. På et regjeringsmøte senere på dagen fortalte statsminister Benjamin Netanyahu at politiet hadde pågrepet en mulig medhjelper.

Ifølge politiet er dette en mann i 20-årene fra byen Tayibe, der de fleste av de 50.000 innbyggerne er palestinere. Mannen skal ha angrepet politifolkene med en knust flaske da de kom for å pågripe ham. Ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser at skudd først ble avfyrt ved en bensinstasjon nær Kochav Yair, som ligger noen kilometer lenger sør. Her skal to personer ha blitt såret.

Deretter kom det meldinger om folk som var skutt to andre steder i nærheten. Folk i området ble bedt om å holde seg innendørs





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Israel Terror Skudd Sårede Drept

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