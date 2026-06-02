En million elbiler på norske veier - milepæl og fremtidig omstilling

Norge feirer at en million elektriske personbiler nå er i trafikken. Prognoser viser at elbilene vil dominere markedet innen 2029, og at utslippene fra bilparken kan kuttes med 95 prosent innen 2040.

Elbil ene har hatt en rask vekst i Norge de siste årene, og i dag markerer vi et viktig øyeblikk: en million elektriske personbiler er nå på veiene.

Arrangementet på Bekkelagskaia ble brukt til å feire denne milepælen, og flere ledere fra bilbransjen og myndighetene deltok. Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, takket de tidlige elbilistene som tålmodig brukte kort rekkevidde og få ladestasjoner, og understreket at deres innsats har gjort elbiler til et praktisk valg for folk flest. Til tross for at en million biler er et imponerende tall, utgjør elbilene fortsatt kun en tredjedel av den totale personbilbestanden, mens bensin- og dieselbiler fortsatt dominerer markedet.

Fremtidsutsiktene viser imidlertid en kraftig endring i sammensetningen av norsk bilpark. Ifølge en prognose fra Norges Bilbransjeforbund vil antallet elbiler overstige antallet bensin- og dieselbiler allerede i 2029, og i 2035 vil hele 76 prosent av alle personbiler være elektriske. Innen 2040 forventes den fossile bilparken å falle til rundt ti prosent, hovedsakelig bestående av eldre ladbare hybrider med lavt utslipp. Samtidig vil andelen elbiler kunne nå nesten 2,9 millioner, mens kun 352 000 biler vil ha tradisjonelle forbrenningsmotorer.

Dette vil medføre en dramatisk redusering av klimagassutslipp fra transportsektoren. Den store omstillingen har allerede påvirket nasjonale utslippstall. I 1990 slapp den norske personbilparken ut 4,7 millioner tonn CO2, mens NBFs fremskrivning viser at dette tallet kan reduseres med om lag 95 prosent innen 2040, og ytterligere til 95 prosent innen 2050. I dag ligger utslippene på rundt 3 millioner tonn, og bilbransjen er en av få industrier i Norge som har oppnådd betydelige tidlige kutt.

For å nå målet om en nesten utslippsfri veitrafikk innen 2040, påpeker Harald J Andersen fra Bilimportørenes Landsforening at det fortsatt trengs virkemidler som oppmuntrer de 1,9 millioner bensin- og dieselbilene til å bytte til utslippsfri transport. Ikke bare vil dette styrke klimaambisjonene, men det vil også gjøre den samlede bilparken tryggere og mer moderne for fremtidige generasjoner





