En natt med mange politioppdrag i Trøndelag

Politiet i Trøndelag hadde en travel natt med flere oppdrag knyttet til fyll, ordensforstyrrelser og vold. En mann ble kjørt til legevakt for blodprøve, flere unge ble bortvist, og en beruset person havnet på feil adresse.

I Trøndelag politidistrikt var natt til lørdag preget av mange oppdrag, men heldigvis ingen alvorlige hendelser. Det meldte operasjonsleder Trond Hangaas. Likevel var det flere episoder som krevde politiets innsats, alt fra fyll og bråk til vold og forsøk på innbrudd.

Den første hendelsen kom klokken 23.27, da politiet fikk melding om flere mindreårige personer som lå langs grøfter og vei på Fiborgtangen i Levanger. Da politiet ankom stedet, viste det seg å være et såkalt russeslipp med rundt 50 personer av neste års russ. Arrangementet var organisert med vakter som hadde god kontroll, og tipset viste seg å være overdrevet. Likevel tok politiet en prat med de tilstedeværende.

Kort tid etter, klokken 23.49, stanset politiet en mann i 30-årene på elsparkesykkel i Trondheim. Mannen var mistenkt for å ha inntatt mer alkohol enn tillatt, og ble derfor med til legevakten for å avgi blodprøve som bevis. Dette er en av flere trafikkrelaterte hendelser den natten. Klokken 00.07 ble en fører av lett-MC i Steinkjer kontrollert og mistenkt for alkoholpåvirkning.

Også her ble det tatt blodprøve. Føreren ble anmeldt, førerkortet beslaglagt, og foreldrene ble kontaktet. Politiet understreker viktigheten av å ikke kjøre med alkohol i blodet, spesielt for unge førere. Utover natten var det flere meldinger om ordensforstyrrelser.

Klokken 02.13 varslet en ansatt på et serveringssted i Kolvereid om amper stemning og knuffing. Politiet rykket ut, men situasjonen hadde roet seg da de ankom. Litt senere, klokken 02.29, ble politiet kalt til Dublin bar i Trondheim hvor en vekter var blitt angrepet av en ungdomsgjeng. Flere unge personer hadde utøvd vold i form av spark og spytting, men heldigvis ble ingen alvorlig skadd.

Den yngste i gjengen ble bortvist, den mellomste kjørt hjem og anmeldt for ordensforstyrrelse og for å ikke oppgi personalia, mens den eldste ble bortvist og vil bli anmeldt for vold av vekteren. Klokken 02.31 tok politiet turen til utestedet K8 i Steinkjer etter melding om en vanskelig gjest. Denne gjesten var tidligere på kvelden bedt om å forlate stedet, men kom tilbake med intensjon om å ta en annen gjest.

Vaktene fryktet at en tidligere voldshendelse skulle utarte på nytt. Med politiet til stede tok gjesten til fornuften og forlot stedet uten videre hendelser. En mer uvanlig episode fant sted klokken 04.23, da en beboer på Kattem i Trondheim ble vekket av en fremmed person som prøvde å ta seg inn i boligen. Personen, som var i 40-årene og godt beruset, la seg til slutt til å sove på verandaen.

Politiet vekket ham og fraktet ham hjem. Det viste seg at han hadde havnet på feil adresse i beruset tilstand. Den siste store hendelsen skjedde klokken 04.37, da flere politipatruljer og ambulanse rykket ut til Henriksåsen i Trondheim hvor mange russebusser var samlet. Det ble meldt om amper stemning og at en person var utsatt for vold.

Én person ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser, og politiet har foretatt avhør av en antatt gjerningsmann og vitner. Episoden viser at russetiden kan føre til uroligheter, og politiet oppfordrer til ansvarlig oppførsel. Samlet sett hadde politiet en travel natt med mange mindre hendelser, men ingen med alvorlige konsekvenser. Operasjonsleder Trond Hangaas bemerker at det meste dreide seg om fyll og ordensforstyrrelser, og at politiet var til stede for å sikre ro og orden





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Politi Fyll Ordensforstyrrelse Vold Russefeiring

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