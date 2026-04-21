En polert og selektiv hyllest til popikonet

Anmeldelse av filmen Michael: En visuelt slående, men tematisk feig biografisk film som unngår kontroversene og fokuserer på nostalgi.

Anmeldelsen av filmen Michael, regissert av Antoine Fuqua, kaster lys over en utfordrende balansegang mellom biografi og ren hvitvasking av en av musikkhistoriens mest kontroversielle figurer. Filmen lener seg tungt på den psykologiske teorien om at Michael Jackson , den udiskutable Kongen av pop, ble værende i en emosjonell alder tilsvarende et barn.

Ved å bruke dette som et sentralt narrativt grep, forsøker filmskaperne å skape empati for en person hvis ettermæle er sterkt preget av mørke anklager og dyp tragikk. Regissør Fuqua og manusforfatter John Logan presenterer et bilde hvor alt ansvar for Jacksons senere kompliserte liv blir skjøvet over på hans tyranniske far, Joseph Jackson. Colman Domingo leverer en sterk prestasjon som den nådeløse faren, men karakterportrettet fungerer nesten utelukkende som en forklaring på Michaels senere traumer, plastiske kirurgi og behov for å gjenskape en tapt barndom gjennom Neverland og Peter Pan-myten. Filmens største svakhet ligger i dens febrilske forsøk på å unngå alt som er ubehagelig. Ved å sette punktum for fortellingen allerede i 1984, velger produksjonen å ignorere de påfølgende tiårene som definerte store deler av Jacksons offentlige liv. Dette valget gjør at filmen føles mer som en kontrollert rekonstruksjon av ikoniske musikkvideoer og sceneopptredener enn en faktisk utforskning av mennesket bak masken. Jaafar Jackson, som spiller den voksne Michael, gjør en imponerende jobb med å kopiere onkelens ikoniske bevegelser og stemmebruk, ofte med bistand fra moderne teknologi. Likevel sitter man igjen med en følelse av tomhet; når vi allerede har tilgang til originale opptak av høy kvalitet av de faktiske hendelsene, blir behovet for en filmatisert imitasjon stående som noe meningsløst. Filmen fungerer dermed best som en nostalgisk reise for fansen, snarere enn en dyptpløyende dokumentarisk undersøkelse. Det er vanskelig å se hvem denne filmen egentlig er ment for utover den mest lojale tilhengerskaren. Som Paris Jackson har påpekt, duller filmen med et publikum som ønsker å opprettholde en spesifikk fantasi, selv på bekostning av historisk nøyaktighet. Ved å velge bort det kontroversielle, undergraver filmen også sin egen relevans. Selv om produksjonen teknisk sett er profesjonelt utført og tilbyr enkelte underholdningsverdier gjennom dans og musikk, forblir den et forsøk på å glatte over en av populærkulturens mest smertefulle historier. Resultatet er en polert, men emosjonelt distansert opplevelse som verken gir ny innsikt eller utfordrer sitt publikum. For den som søker den virkelige historien om Michael Jackson, er dette neppe destinasjonen. Filmen vil nok glede dem som ønsker å gjenoppleve glansdagene fra 80-tallet, men den etterlater en eim av uforløst potensial og bevisst selektiv hukommelse





