En polert og tannløs hyllest til popkongen

Anmeldelse av filmen Michael: En visuelt imponerende, men tematisk unnvikende biografi om Michael Jackson som velger å ignorere de mørkeste kapitlene i artistens liv.

Anmeldelse n av filmen Michael, regissert av Antoine Fuqua, etterlater publikum med en følelse av en glanset og metodisk unnvikende biografi. Filmen forsøker å portrettere Michael Jackson , spilt av nevøen Jaafar Jackson , gjennom en linse av populærpsykologi der hovedtesen er at artisten aldri vokste ut av en ti år gammel gutt sin mentale tilstand. Ved å male bildet av et evig barn, legger regissøren og manusforfatter John Logan opp til en fortelling som aktivt søker å frikjenne hovedpersonen for de kontroversielle aspektene ved hans liv.

Filmen støtter seg tungt på fortellingen om den tyranniske faren, Joseph Jackson, som gjennom fysisk og psykisk mishandling fremstilles som den eneste årsaken til Michaels senere traumer og komplekser. Det er en forenklet, nesten manipulerende måte å fordele skyld på, hvor moren Kathrine reduseres til en passiv observatør som ikke våger å gripe inn.

Handlingen beveger seg gjennom musikkhistoriske milepæler med en presisjon som minner om Bohemian Rhapsody. Vi får se gjenskapninger av Motowns 25-årsjubileum, debuten av moonwalken og produksjonen av ikoniske musikkvideoer som Beat It. Jaafar Jackson gjør en imponerende jobb i rollen som den voksne Michael, spesielt med tanke på bevegelser og det karakteristiske halvsmilet, men hele øvelsen føles grunnleggende overflødig. Når vi til enhver tid kan se originalopptakene av popkongen selv, fremstår denne typen imitasjon mest som en teknisk øvelse fremfor en dypere utforskning av mennesket bak masken.

Filmen unngår konsekvent alt som kan være ubehagelig, og setter punktum allerede i 1984, med en kort epilog fra 1988. Ved å kutte historien her, unngår filmskaperne elegant de mørke anklagene og de tragiske hendelsene som kom senere i Jacksons liv, noe som gir en følelse av at filmen bevisst redigerer virkeligheten for å tilfredsstille en spesifikk tilhengerskare.

Som Paris Jackson selv har påpekt, fungerer Michael som et produkt som diller med de mest lojale fansen, de som foretrekker å leve i en fantasi fremfor å forholde seg til komplekse fakta. Filmen er visuelt polert, og musikken er naturligvis fengende, men som et portrett av en av verdens mest omdiskuterte artister er den tannløs. Den mangler den nødvendige dybden og ærligheten som kreves for å skildre et såpass tragisk og sammensatt menneskeliv. Ved å undergrave de ubehagelige sannhetene, står vi igjen med et glansbilde som føles like kunstig som den plastiske kirurgien det prøver å forklare som et resultat av farens kritikk av Michaels nese. Dette er en film for de som ønsker en trygg, nostalgisk reise uten forstyrrende elementer, men den etterlater alle som søker en sannferdig biografisk skildring, med et stort savn etter substans og kritisk distanse.





