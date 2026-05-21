En russ utsatt for vold og trusler fra video i Bergen 17. mai - politiet oppretter straffesak mot tre

Politiet i Bergen opprettet en straffesak mot tre personer etter en melding om trusler og vold mot en russ ved en hendelse på Ellingsrudvannet 17 mai. Politiadvokat Linn Marie Søfteland redegjorde for diskursen om trusler i ytringsfriheten og avklare hvordan de kan utløse straffesaker for trusler på nett, som politiet planlegger å undersøke nærmere med de anklagde

Ein russ ligg på bakken, og fleire personar sparkar og slår. Russen får mellom anna spark mot hovudet. Dette viser ein video frå Bergen 17. mai.

Videoen blei seinare lagt ut på nett, og politiet oppretta på eige initiativ straffesak.at nokon har løyvd dusør i saka. Politiadvokat Linn Marie Søfteland stadfester til NRK at dei er kjend med at dei mistenkte i saka har blitt utsette for trugslar. TRUGA: Linn Marie Søfteland vurderer straffesak mot dei som kjem med trugslar på nett.

Ho seier vidare at ho skjønar at folk reagerer på det som kjem fram i videoen, men: – Ein kan seie ganske mykje innafor ytringsfridomen, men det går ei grense. Me kan ikkje utelukka at me vil oppretta straffesak for trugslane. Torsdag føremiddag har politiet identifisert to av dei mistenkte i saka, og Søfteland seier dei reknar med å finna ut kven dei siste er ganske raskt.

Det er planlagd avhöheir av både dei mistenkte og russen som blei utsett for vald i løpet av dei neste dagane. – Det ser ikkje slik ut, men er sjølvsagt noko me undersøkjer nærare, seier Søfteland





