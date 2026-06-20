En ung gutt løper etter ballen som spretter forbi biler, motorsykler og mopeder på den travle motorveien midt i sentrum. En presis avslutning har nettopp funnet veien inn i mål - men det er ikke noe nett som vitner om bragden.

En ung gutt løper etter ballen som spretter forbi biler, motorsykler og mopeder på den travle motorveien midt i sentrum. En presis avslutning har nettopp funnet veien inn i mål - men det er ikke noe nett som vitner om bragden.

Fotballmålet består av to store betongfundamenter som holder oppe broen som runger over dem i Senegals hovedstad. Under byens tunge konstruksjon lever fotballen sitt eget liv i skyggen, hvor flere titalls håpefulle unge spillere kjemper for å oppnå en drøm. Senegal er med i Norges VM-gruppe. Landet har kvalifisert seg for det gode selskap fire ganger (2002, 2018, 2022 og 2026).

For mange av landslagsspillerne startet reisen under enkle kår - og det gjelder også for framtidige generasjoner. En ung gutt sitter og ser på bataljen som utspiller seg på den tunge, gylne sanden. Han sitter med et alvorstynget uttrykk og har hendene i kryss rundt beina. Han heter Mamadou Diop og er 10 år gammel.

Alle har en drøm: Hva Mamadou Diop tenker på, vites ikke, men holdningen hans skiller seg ut. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet. Unge gutter som Diop drømmer om å spille for Senegals landslag og i en større internasjonal klubb. De aller fleste blir kjent med sporten på gata i ung alder.

- Alle drømmer om å spille i Europa, men det er ikke nødvendigvis det viktigste. Det som er viktig er å ha en profesjonell kontrakt, få synlighet og en god lønn, sier trener Cheikh Barka Fall til Dagbladet. Det er flere titalls spillere som løper rundt under broa og alle er en del av ett og samme lag - Académie Seydou Foot - et grasrotakademi med spillere fra 8 år til maks 18 år.

- I skoleperioden spiller vi på onsdager, fredager, lørdager og søndager. I feriene spiller vi hver dag, og tidene varierer, sier Barka Fall. Da Dagblads utsendte presenterer seg, løper en av guttene for å hente noen plaststoler vi kan hvile på mellom slagene. De passer på at vi er i trygge hender, samtidig som spillerne tar mer risiko.

VM-podden: I denne episoden av VM-podden ser vi nærmere på Norges motstander i gruppe I, Senegal, og fotballkulturen i landet. Hva kan vi forvente? Hvor gode er egentlig Senegal? Godt humør: Spillerne bytter på å spille kamp.

Totalt er det flere titalls spillere under broa. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet. På den provisoriske fotballbanen i hjertet av motorveien er det en større betongklump som er godt skjult av sanden. Et feiltråkk eller en sklitakling her kan få alvorlige konsekvenser.

- Jeg er redd for at spillerne kan bli skadet på trening, derfor har jeg alltid med meg en medisinsk bag, sier Barka Fall. Frykter det verste: Trener Cheikh Barka Fall (i hvit t-skjorte) holder øye med elevene sine. Han er redd for at de skal skade seg på underlaget. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet.

For mulighetene for mange fotballag i Dakar er få. Det handler om å gjøre det beste ut av situasjonen og spille fotball der det er mulig når pengene ikke strekker til. - Vi sparer penger, kjæresten min og jeg, for å kjøpe fotballmål. Vi har ingen sponsorer.

Vi spiller på denne banen fordi vi mangler økonomiske midler og budsjett til å leie baner for å trene, sier Barka Fall. Gatefotballen i Dakar former spillestilen til mange senegalesiske spillere. Råskapen skiller seg ofte ut fra dem som trenes opp i profesjonelle akademier fra ung alder. De har også fordelen av å kunne spille ute hele døgnet på grunn av klimaet.

Sterk kontrast: Biler og motorsykler raser forbi mens unge gutter spiller fotball ved siden av motorveien. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet. - Det er mer enn tjue spillere som jeg drømmer om at skal spille i Europa, sier en optimistisk Barka Fall. Selv om fasilitetene under broa er begrenset, er smilet på plass hos guttene.

Flere spillere samler seg også på et tidspunkt til en oppvarmingsøvelse, som blant annet består av senegalesisk dans og felles synging. Dans og oppvarming: Spillerne varmer opp ved å løpe sikksakk på sanden. Etterpå er det dans. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet.

Fotball i Senegal er mer enn bare sport - det er en nasjonal lidenskap som samler folk på tvers av alder og bakgrunn. Fotball ble introdusert her allerede under den franske kolonitida, da Senegal var en del av Frankrikes imperium i 300 år fram til 1960.

Hvis du spør folk i Senegal om hvor stor interessen er for fotball i landet, får du ulike svar, men det dreier seg om godt over 60 prosent av befolkningen som teller rundt 19 millioner personer. Tidligere Premier League-spiller Papiss Cissé er blant dem som ble oppdaget da han spilte fotball i nabolaget sitt i Dakar som liten gutt. En vei ut: Fotballen er viktig for det sosiale, men også for å kunne tjene til livets opphold.

I Dakar er økonomien basert på handel, fiske, tjenester og uformelle jobber. Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet. Stor interesse for fotball: I bybildet i Dakar ser du veldig mange personer iført fotballdrakt. Her har du blant annet en i Barcelona-drak





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