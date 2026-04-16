En uventet berg-og-dalbane av mørk humor og drama

En ny sesong av en kritikerrost antologiserie leverer en intens og morsom historie om utpressing, utroskap og nådeløshet, med sterke skuespillerprestasjoner som bærer den karikerte handlingen.

En av HBOs største suksesser de siste årene har vist oss at publikum elsker å se mektige og arrogante skikkelser havne i dype problemer. En ny serie har tatt dette konseptet og gjort det til sitt eget, og resultatet er, i likhet med HBOs variant, en særdeles underholdende opplevelse.

Hver sesong presenterer et friskt kapittel med nye karakterer, selvstendige historier og en totalt annerledes setting, noe som betyr at man ubesværet kan hoppe rett inn i den nyeste sesongen uten behov for forkunnskaper. Denne sesongen følger en daglig leder for en klubb, hvis glorete fasade skjuler et liv langt fra problemfritt. En kveld, drevet av utilstrekkelighet og konas skuffelse, koker det over for ham. Utfallet blir katastrofalt, og når et ungt kjærestepar ikke bare blir vitne til, men også dokumenterer hendelsen med video, tar fortellingen en dramatisk vending. De neste syv episodene utgjør en adrenalinfylt berg-og-dalbane av ublu utpressing, uaktsom utroskap og en urokkelig ubarmhjertighet. Serien unngår konvensjonelle snarveier og er til tider både voldelig og uforutsigbar, med en rekke unike vendinger som gjør det umulig å forutse handlingens utvikling. Den mannlige hovedrolleinnehaveren leverer igjen en overbevisende prestasjon, med spesielt minneverdige scener i samspill med sin kone, spilt av. Til tross for sterke bidrag fra alle kanter, er det det unge paret som stjeler showet. Spesielt imponerer Melton med en eksepsjonelt sårbar tolkning, der dårskap og mot blandes med et oppriktig ønske om å gjøre det rette. Sesongen veksler mesterlig mellom ulike lag av handlingen, og treffer blink når den kombinerer den brutale humoren med en underliggende uro og personlig drama. Til tider fremstår imidlertid figurene som litt for karikerte, og flere av deres valg er vanskelige å fatte – jeg sliter blant annet med å akseptere hvordan karakterene klarer å tåle de enorme påkjenningene de utsettes for. Enkelte sidespor trekkes også unødvendig langt. Det mest ekstreme blir det i siste akt, hvor personlige dramaer viker for det som utvikler seg til en mer konvensjonell spenningsserie. Likevel, serien er en udiskutabel berg-og-dalbane som klarer å være både intenst spennende og oppriktig morsom. Dette skyldes i stor grad de karismatiske hovedrollene som gir historien dybde og personlighet. Selv om Oscar Isaac alene kan løfte en produksjon, er det medspillerne hans som virkelig imponerer denne gangen. Spesielt bemerkelsesverdige er Cailee Spaeny og Charles Melton som et ungt, naivt kjærestepar fanget i en situasjon de ikke helt forstår. Deres evne til å formidle forholdets utfordringer og utvikling er overbevisende. Historien berører også temaer som oppvekst, ekteskap og klassekamp, selv om ikke alt får tilstrekkelig dybde, og noen poenger forsvinner i karikerte biroller og en noe forutsigbar avslutning.





TV-Serieanmeldelse Antologiserie Mørk Humor Drama Skuespill

