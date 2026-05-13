Energi og engasjement

I en energidebatt preget av sterke følelser og klare preferanser for enkelte teknologier, diskuteres energiproduksjon på en måte som svikter. For skribenten sin, ser seg heller i den alternative muligheten for energieffektivisering, som en raskere, billigere og mindre konfliktfylt løsning.

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. I energidebatten dominerer kjernekraft og flytende vannkraft. Det snakkes om nye gigaprosjekter, ny industri og umoderne teknologi med kraftig statlig subsidiering og tilrettelegging.

Men om tid, kostnad og risiko faktisk teller mest, finnes det en løsning som er raskere, billigere og langt mindre konfliktfylt, og som nesten ikke diskuteres: energieffektivisering. Som jeger og fisker trekkes skribenten mot steder med minst mulig spor etter menneskelig aktivitet. Samtidig anerkjenner samfunnet sitt behov for ren elektrisk kraft, arbeidsplasser, matproduksjon og andre næringer som krever naturinngrep. Det beste skribenten kan håpe på er at disse motstridende hensynene vektes på en best mulig måte.

Det opplevdes at energidebatten svikter med sterke følelser og tydelige preferanser for enkeltteknologier. Følelser er subjektive, vanskelige å måle og ofte i konflikt med hverandre. Når diskusjonen flytter seg fra etterprøvbare kriterier til magefølelse, svikter beslutningsgrunnlaget





