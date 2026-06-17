England triumferer over Kroatia etter dramatisk vending i VM

Harry Kane tangererer Gary Linekers rekord mens England viser enorm styrke ved å snu kampen mot Kroatia til en 4-2 seier.

I en tid der fotballverdenen er preget av utrolige prestasjoner fra spillere som Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland og Lionel Messi, har oppmerksomheten nå rettet seg mot den engelske landslagsstjernen Harry Kane .

I det siste døgnet har vi sett en eksplosjon av mål fra verdenseliten, men det var Kanes prestasjon mot Kroatia som virkelig stjal overskriftene. Ved å score to mål i førsteomgangen, oppnådde Kane en historisk bragd da han tangererte rekorden til den legendariske Gary Lineker. Lineker hadde lenge stått alene på toppen som Englands mestscorende spiller i verdensmesterskap med sine ti mål, og at Kane nå har nådd dette nivået understreker hans posisjon som en av tidenes beste spisser.

Likevel var ikke veien til seier enkel, og kampen ble en berg-og-dal-bane av følelser for både spillere og supportere. Kampen startet med en intens nerve, men for Englands del ble førsteomgangen en stor utfordring. Til tross for Kanes tidlige suksess, slet laget med å finne balansen i forsvaret. Dette ble raskt plukket opp av ekspertpanelene, der Gary Neville uttrykte dyp bekymring under BBCs sending.

Neville påpekte at Kroatia var ekstremt effektive og scoret på sine få sjanser, noe som avslørte en sårbarhet i det engelske bakrommet. Det var en periode av kampen der det så ut til at kontrollen glapp, og følelsen av usikkerhet preget det engelske spillet. Det var nesten som om laget var i ferd med å glemme hvordan de skulle håndtere presset når motstanderen viste slik kynisme foran mål. Pausen kom som en nødvendig pustepause for et lag som virket desorientert.

Etter pause skjedde det imidlertid noe drastisk med det engelske laget. Det var som om Thomas Tuchel hadde funnet den perfekte nøkkelen til å låse opp det kroatiske forsvaret. Allerede sekunder ut i andreomgang sørget Jude Bellingham for at England igjen tok ledelsen, noe som sendte en bølge av optimisme gjennom hele stadion.

Alan Shearer bemerket i sendingen at England nå hadde satt seg selv i en svært gunstig posisjon, og at det ville vært utilgivelig å la denne muligheten glippe. Laget spilte med en helt annen energi og intensitet enn i første omgang, og Kroatia klarte rett og slett ikke å respondere på det massive presset. For å sette spikeren i kista ble Marcus Rashford byttet inn, og han trengte ikke lenge på å sette sitt preg på kampen.

Ti minutter før slutt økte han ledelsen til 4-2, noe som i praksis avgjorde oppgjøret. Da dommeren endelig blåste av kampen, brøt jubelen løs og den velkjente hymnen It's coming home dundret ut over arenaen. For fansen var dette mer enn bare en seier; det var et tegn på mental styrke og evnen til å reise seg etter motgang. Thomas Tuchel var likevel ikke utelukkende fornøyd.

I etterkant av kampen ristet han på hodet og uttrykte skuffelse over hvordan laget hadde sluppet inn to mål i førsteomgangen. Han var tydelig på at det var en tøff kamp mot en god motstander, men han roste spillernes fantastiske reaksjon etter pause. Harry Kane støttet trenerens analyse og innrømmet at han var skuffet over førsteomgangen, men hyllet samtidig Tuchels evne til å motivere troppen i garderoben.

Denne seieren viser at England har både den individuelle kvaliteten og den kollektive viljen som kreves for å nå toppen, så lenge de klarer å opprettholde fokus gjennom hele kampen





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