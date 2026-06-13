England-VM: Utstyrstyveri rammer lagets oppladning

To personer er pågrepet av amerikansk politi etter et utstyrstyveri mot Englands fotball-VM-lag. En lastebil som fraktet lagets offisielle utstyr ble utsatt for tyveri, og det er usikkert i hvor stor grad tyveriet vil prege lagets forberedelser til VM.

England s oppladning til fotball-VM har blitt rammet av et smått utrolig utstyrstyveri. To personer er nå pågrepet av amerikansk politi, ifølge Sky News. Det engelske landslaget opplevde alle lags store mareritt rett før de skal sparke mesterskapet i gang.

En lastebil som fraktet lagets offisielle utstyr fra oppkjøringsleiren i Florida til VM-basen i Kansas City, ble utsatt for et tyveri. Blant de stjålne gjenstandene er spillernes offisielle kampstøvler, baller, drakter, analyseutstyr og landslagssjef Thomas Tuchels taktikktavler. Ifølge britiske medier skal tyvene ha tømt bilen for nesten alt av verdi. Det spekuleres i om fotballstøvlene til de største stjernene, som blant annet Harry Kane og Jude Bellingham, er blant det som har blitt stjålet.

Det skal angivelig bare ha ligget én eneste fotball igjen i lastebilen da tyveriet ble oppdaget. Politiet i Kansas City rykket raskt ut og startet etterforskning fredag kveld etter at kjøretøyet ankom Swope Soccer Village, Englands treningsbase i Kansas City, uten utstyret. Mistenker sjåførene. Det engelske støtteapparatet jobber nå på spreng med lokale myndigheter for enten å spore opp utstyret eller skaffe erstatninger i tide.

England spiller sin åpningskamp mot Kroatia i Dallas førstkommende onsdag, og det er foreløpig usikkert i hvor stor grad tyveriet vil prege helgens planlagte treningsøkter





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