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Enighet i handelsoppgjøret: Over 1800 butikkansatte unngår strike

Arbeidsliv / Økonomi News

Enighet i handelsoppgjøret: Over 1800 butikkansatte unngår strike
HandelsopplesningNHO Service Og HandelHK Norge
📆6/7/2026 8:06 AM
📰Aftenposten
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Etter ti timers overtidsforhandlinger er det nå enighet om årets Handelsoverenskomst. Avtalen mellom NHO Service og Handel og HK Handel og Kontor sikrer at over 1800 butikkansatte ikke blir rammet av strike fra søndag morgen. Forhandlingsledere uttrykker tilfredshet med resultatet, selv om kostnadene ble høyere enn forventet, og peker på økt sikkerhet for lønn til vanlig tid som en viktig verdi for arbeidstakerne.

Etter ti timers mekling på overtid ble det enighet om Handelsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og HK Handel og Kontor i Norge. Dette sikrer at over 1800 butikkansatte unngår en streik fra søndag morgen.

Forhandlingsleder Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel uttaler at forhandlingene var lange og harde, men at de er glade for å ha unngått en strike, selv om avtalen ble dyrere enn ønsket. IHK-leder Beckham understreker at avtalen gir arbeidstakere større sikkerhet for lønn til vanlig tid. Meklingen inkluderte også Parat og Negotia, som hadde varslet rundt 200 ansatte kunne bli rammet av strike.

Denne enigheten sikrer en stabil oppgjør for hele handelsnæringen og forebygger potensiell alarm for både ansatte og kunder

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Handelsopplesning NHO Service Og Handel HK Norge Forhandlinger Streik Butikkansatte Lønn Riksmekleren

 

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