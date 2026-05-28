Enighet i hotell- og restaurantbransjen: Streiken avsluttes etter mekling

Fellesforbundet og NHO Reiseliv har inngått en ny riksavtale for hotell- og restaurantbransjen etter seks uker med streik. Avtalen innebærer lønnshøyelse og bedret forsikringsordning.

Etter drøyt 13 timers intens mekling under Riksmekleren ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv i natt enige om en ny landsomfattende avtale for hotell- og restaurantbransjen.

Den seks uker lange streiken, som har rammet svært mange bedrifter i sektoren, er dermed over. Forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet uttrykker stor tilfredshet med resultatet og roser medlemmene for deres enhet og udelte støtte gjennom hele konflikten. Avtalen sikrer et reelt lønnsløft for både lavlønte og faglærte arbeidere, og innebærer også en langsiktig forbedring av forskuddsbetalingen av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger.

De ansatte vil få en timelønnshøyelse på 10,50 kroner, mens faglærte får et tillegg på 15,50 kroner per time. Disse lønnsoppgjørene trer i kraft fra 1. juni 2026. I tillegg er en ny ordning for forskuddssykmelding, pleiepenger og foreldrepenger utviklet, noe som vil komme ansatte med minst ni måneders tilhørighet i bedriften til gode fra 1. juni 2027. Streiken formelt avsluttes klokken 08.00 på torsdagen.

Medlemmene i Fellesforbundet får nå anledning til å stemme over forslaget den 11. juni. Den endelige avtalen, også kalt riksavtalen, dekker ansatte innen hotell, servering og catering og gjelder for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i bransjen





