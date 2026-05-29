Enighet i kommuneoppgjøret mellom LO, YS, Unio og Akademikerne

Partene har nå enighet om en ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Det betyr at streikefaren er over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek.

Klokken 01.15 kom meldingen om at det var enighet i kommuneoppgjør et mellom LO, YS, Unio og Akademikerne . Dermed er streikefaren over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek.

- Det har vært krevende forhandlinger, men nå får våre medlemmer økt kjøpekraft. Vi har også sikret gode ulempetillegg, som at nattvaktene får tillegg frem til klokken 08.00, sier leder i LO Kommune, Helene Harsvik Skeibrok. - Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer. Så arbeidstidsavtalen for lærere er på samme nivå som den har vært, sier leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsutvalget til Unio kommune, Geir Røsvoll.

Akademikerne kommune er også fornøyd med at oppgjøret sikrer lærernes arbeidstidsavtale, men også at OU-avtalen er forlenget. - Selv om det er små endringer, vil avtalen fremdeles sikre finansiering av tillitsvalgtopplæring. Dyktige tillitsvalgte er helt sentralt for et fungerende arbeidsliv og er avgjørende for å bevare den norske modellen, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

- Vi har klart å unngå at det ble streik, og vi har fått på plass en ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene, sier arbeidsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. Han peker spesielt på at det blir et kraftig løft for de som har ubekvem arbeidstid og jobber helger, kvelder og netter. - Det blir mer attraktivt å ta de tunge vaktene.

En helsefagarbeider eller en sykepleier som jobber på søndag, får nå bedre betalt enn tidligere, sier han. Leder i YS kommune og forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen, sier de også har gått inn i meklingen med krav om økning for tillegg til ulempevakter, og at viktige fagarbeidergrupper får et lønnsløft. - Vi har i meklingen fått gjennomslag for en god lønnsvekst. Det er viktig for våre medlemmer, sier Trond Ellefsen, leder i YS Kommune og forbundsleder i Delta.

- For eksempel vil en fagarbeider med 16 års ansiennitet nå få 22 800 kroner mer i året. Og en med treårig høyskole får 25 600 kroner mer i året, forteller Ellefsen til NRK natt til fredag. Blir de ikke enige, blir det streik. Sent fredag kveld fortalte riksmekler Mats W. Ruland til NRK at det var god fremdrift i Oslo kommune og KS-Området.

- Vi er ikke i mål enda sier Riksmekler Mats Ruland om forhandlingene i staten til NRK klokken 23:00 torsdag kveld. Egen Oslo-mekling Her kan over 2600 ansatte bli tatt ut i streik. Da kan færre unger møte opp, forteller barnehageleder Linn-Mari Rydningen. Noen av barna må få komme i morgen, det tar barnehagen hensyn til.

Så gjenstår noen plasser. - Det er viktig at barnehageansatte får ordentlig lønn. Så det er ikke noe problem å ofre litt tid for det. Streik handler om at arbeidstakerne helt eller delvis stanser arbeidet i fellesskap for å tvinge frem en løsning mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening.

Arbeidsgiver kan iverksette en lock out for å tvinge frem en løsning. Det betyr at arbeidsgiver nekter de ansatte å gå på jobb. De stenges ute fra arbeidet og får ikke lønn. Partene kan komme til enighet frivillig.

Det kan også vedtas tvungen lønnsnemnd av Stortinget. Da avsluttes streik eller lock out og partene til Rikslønnsnemnda. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses av Rikslønnsnemnda ved tvungen lønnsnemnd. Når partene ikke blir enige gjennom ordinære forhandlinger kan de gå til riksmekleren for å få hjelp til å finne en felles løsning.

I 2024 brøt Unio og Akademikerne meklingen, blant annet for å redde sin avtale. Det førte til den første statsstreiken siden 2012, skriver NTB. Y





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LO YS Unio Akademikerne Kommuneoppgjør Streikefaren Hovedtariffavtale Kommunal Sektor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unio planlegger utkast av 93 medlemmer, mot 1186 fra LO Stat, 300 fra Akademikerne og 344 fra YS StatUnio stat planlegger å ta ut 93 medlemmer, i det de kaller et forberedende uttak. Til sammenligning skal LO Stat ta ut 1186, Akademikerne 300 og YS Stat 344 medlemmer. Men allerede mandag skal Unio stat ta ut store deler av Utrykningspolitiet (UP) - som holder orden på norske veier. Dette vil føre til kraftig begrensning i kontrollvirksomhet og inntjening i bøter for staten, sier Røsjorde.

Read more »

Tre meklinger foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ved bordet: med KS, med Oslo kommune, og med staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementetFristen er midnatt natt til fredag. Kommer man ikke i mål, bryter det ut storstreik allerede fredag. Selv om det allerede foregår to svært synlige streiker i norsk arbeidsliv - i hotell- og restaurantbransjen og i renholdsbransjen - vil en streik i stat og kommune kunne ramme det norske dagliglivet langt hardere.

Read more »

Storstreik truer 15.000 offentlige ansatte uten lønnsforhandlings-avtaleBeskyttelsesfristen for å unngå en storstreik av nesten 15.000 offentlige ansatte utløper ved midnatt. Riksmeikler Mats Ruland beskriver en krevende mediatorøkt med tre parallelle meklinger som involverer fire store fagforbund. Hovedutfordringen er splittelsen i to separate tariffavtaler, noe som kompliserer statsoppgjøret. Partene inkluderer LO, YS, Unio og Akademikerne på den ene siden, og KS, Oslo kommune og staten på den andre. Uten enighet vil ansatte i departementer, Nav, universiteter, høyskoler, kommuner og fylkeskommuner gå ut i streik fra fredag 29. mai.

Read more »

Mekling fortsetter i stats- og kommuneoppgjøret etter at fristen gikk utEtter midnatt gikk meklingsfristen ut i stats- og kommuneoppgjøret, og ingen av partene hadde kommet til enighet. Meklingene fortsetter parallelt for LO, YS, Unio og Akademikerne mot KS, Oslo kommune og staten. I statsoppgjøret er det to separate tariffavtaler, og organisasjonene har ulike krav om sentrale eller lokale lønnstillegg. LO Kommune advarer om at uenighet om arbeidstid kan utløse ytterligere konflikt. Dersom det ikke blir enighet, kan ansatte i departementer, Nav, universiteter og høyskoler bli tatt ut i streik fra fredag, med totalt rundt 14500 berørte.

Read more »