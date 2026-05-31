Enighet i renholdsbransjen: Streik avsluttes, lønnstillegg og forskuttering av sykepenger sikres

Partene har nådd enighet i forhandlingene for renholdere, noe som medfører lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 3500 medlemmer. Streiken med nesten 900 deltakere avsluttes.

Partene kunne søndag natt kunne melde om enighet i forhandlingene for renholdere. Streik en som var i gang med nesten 900 deltakere, avsluttes senest klokka 12.00 søndag, ifølge NHO Handel og Service.

Enigheten sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 3500 medlemmer i renholdsbransjen, opplyser Arbeidsmandsforbundet. Bestemmelsen om forskuttering av syke-, pleie- og foreldrepenger trer i kraft 1. juli 2027 og vil gjelde for arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i bedriften i minst 10 måneder. Forhandlingsleder og forbundsleder Brede Edvardsen uttrykte gleden over at et av de viktigste kravene, nemlig forskuttering, nå er ivaretatt. Han sier at dette gir medlemmene trygghet.

NHO Service og Handels administrerende direktør Vegard Einanuttrykte sympati for kravet, men pekte på at ansvaret for folks sykepenger normalt ligger hos myndighetene. Han beklagde at regjeringen har vist null vilje til å finne en løsning, noe som fører til at norske småbedrifter må ta ansvaret og regningen. Han mener dette vil ramme små bedrifter hardt og gjøre det mindre attraktivt å ha tariffavtale





