Enkel omstart av internettruter kan beskytte mot cyberangrep

En oppdatering og en omstart av din internettruter kan være et effektivt første steg for å hindre at uønskede aktører får tilgang til dine personlige data. Eksperter anbefaler jevnlig vedlikehold av nettverksutstyr for å tette sårbarheter.

Enkelheten ved å ta en omstart av din internettruter kan være overraskende effektiv i kampen mot stadig mer sofistikerte cyberangrep. IT-ekspert og rådgiver Torgeir Waterhouse fra rådgivningsselskapet Otte understreker at dette er en problemstilling som berører alle internettbrukere. Han fremhever viktigheten av jevnlig vedlikehold av nettverksutstyr, og foreslår en omstart som et godt sted å begynne. Dette kan bidra til å fjerne potensielle uønskede aktører som har fått fotfeste i systemet.

Advarslene kommer ikke uten grunn. Forrige uke ble internettbrukere i USA oppfordret av den amerikanske etterretningstjenesten NSA til å starte sine internettrutere på nytt. Dette tiltaket ble anbefalt som en reaksjon på en bølge av dataangrep rettet mot hjemmenettverk, med mål om å stjele personlige data. Disse angrepene ble knyttet til den russiske militære etterretningstjenesten GRU, som ifølge FBI utnyttet kjente sårbarheter i vanlige internettrutere. Også i Storbritannia har det blitt utstedt lignende advarsler, der russiske hackere skal ha benyttet seg av sårbare rutere for datainnsamling.

Sikkerhetssituasjonen har blitt ytterligere skjerpet etter Russlands invasjon av Ukraina, noe som har ført til en markant økning i antall angrep. Ved å gjennomføre oppdateringer av ruteren, blir kjente feil rettet og sikkerhetshull lukket. Waterhouse sammenligner det med en sykkel med punktert dekk; oppdateringen fungerer som en reparasjon som tetter hullet.

Det er imidlertid viktig å merke seg at en enkelt oppdatering ikke nødvendigvis er en permanent løsning. Både brukere og leverandører har et delt ansvar for å opprettholde et trygt digitalt miljø. 'Man må selv sørge for å oppdatere egne rutere, samtidig som leverandørene har et ansvar for å utvikle utstyret slik at det er lett å oppdatere og gjerne tilby automatisk oppdatering', sier Waterhouse. Den norske Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er også klar over utfordringen. I en e-post til Nynorsk pressekontor bekrefter NSM at de er kjent med at aktører utnytter hjemmerutere som en del av cyberangrep mot norske virksomheter.

De minner om at de i 2023 advarte om at SOHO-rutere ble brukt i angrep mot Service- og sikkerhetsorganisasjonen til departementene (DSS). NSMs anbefaling er klar: 'Vi anbefaler å holde nettverkstilkoblet utstyr oppdatert og å ikke bruke utstyr som ikke lenger mottar sikkerhetsoppdateringer'. Ved å følge disse rådene, kan man ta et viktig steg for å styrke sin egen digitale sikkerhet og beskytte verdifulle personlige data.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

