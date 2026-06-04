Enrique Riquelme lover å kjøpe Erling Braut Haaland om han blir valgt som president

Enrique Riquelme lover at han skal kjøpe Erling Braut Haaland, så lenge han vinner presidentvalget i Real Madrid. Riquelme lover også at Real Madrid skal kjøpe Haalands lagkamerat, Rodri. Med samme premiss. Han må bli valgt som president. I tillegg til å komme med store løfter, poserte han med en Real Madrid-drakt med Haaland på draktryggen. Sammen med store signeringer forsikret han Los Blancos-fansen om at han aldri vil selge noen andeler i klubben. Alicante-mannen kunne også forsikre at om han ikke fulgte sine lovnader, ville han betale alle medlemskontigenter i Real Madrid. Men at Norges superspiss går til det spanske storlaget blir som nevnt blankt avvist fra Team Haaland.

Enrique Riquelme lover at han skal kjøpe Erling Braut Haaland , så lenge han vinner presidentvalget i Real Madrid . Riquelme lover også at Real Madrid skal kjøpe Haalands lagkamerat, Rodri.

Med samme premiss. Han må bli valgt som president. I tillegg til å komme med store løfter, poserte han med en Real Madrid-drakt med Haaland på draktryggen. Sammen med store signeringer forsikret han Los Blancos-fansen om at han aldri vil selge noen andeler i klubben.

Alicante-mannen kunne også forsikre at om han ikke fulgte sine lovnader, ville han betale alle medlemskontigenter i Real Madrid. Men at Norges superspiss går til det spanske storlaget blir som nevnt blankt avvist fra Team Haaland





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