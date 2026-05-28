Entur-appen har brukt over 173 millioner kroner - men Bare under 3 prosent av billettene kjøpes via appen

Den statlige Entur-appen, lansert for å være en felles billettløsning for hele Norges kollektivtransport, har kun fått under 3 prosent av markedet, til tross for store investeringer og driftsutgifter.

Entur -appen ble lansert som en riktig løsning for å forenkle billettkjøp for kollektivtransport over hele Norge. Målet var at reisende skulle kunne kjøpe billetter til ekspressbusser, T-bane, trikk og ferger gjennom en enkelt app.

Allikevel viser nye tall at under 3 prosent av alle kollektivbilletter i landet kjøpes via Entur. Appen har kostet over 173 millioner kroner å utvikle, og selskapet har siden etableringen i 2016 hatt samlede driftskostnader på 5,1 milliarder kroner. I fjor var det 390 ansatte og driftsutgifter på rundt 800 millioner kroner. Kommunikasjonssjef Ragnhild Skaara Imset i Entur forsvarer den lave markedsføringen med at selskapet er statlig eid og forvalter fellesskapets midler.

Likevel er ikke alle transporttilbud tilgjengelige i appen, blant annet ekspressbusser fra Vy. Vy oppgir at de ikke bruker Enturs løsning for buss på grunn av for høye kostnader, og at de bare er bundet til Enturs system for tog. Kritikere peker på at den enorme statlige investeringen ikke har gitt forventet effekt, og at konkurranse fra private aktører kunne ha forbedret tilbudet





