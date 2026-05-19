Enzo Fernández setter Tottenham inn en tapper seier mot Chelsea med langskudd og assist

Spillerne tabbet fire strake hjemmetap før Enzo Fernández kom med en tapper seier mot Chelsea med langskudd og assist.

Med et poeng ville Tottenham i praksis ha berget plassen før siste serierunde, men Enzo Fernández ville det annerledes. Med et vakkert langskudd og en følsom assist ordnet han en svært etterlengtet seier etter fire strake skjedde hjemmetap.

Richarlison skapte spenning med en redusering i det 74. minutt, men Chelsea holdt unna i dramatiske sluttminutter. En Tottenham-seier tirsdag ville ha sendt West Ham ned.

‘Hammers’ ligger fortsatt tynt an, men nå lever iallfall håpet fram til søndag. Med West Ham-seier over Leeds og samtidig Tottenham-tap hjemme for Everton er det Spurs som må ta den tunge veien ned til mesterskapsserie





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Få Spilt Score Tid Tidlig Ledelse Dimentramonterte Avslutninger Særlig Etterlengtet Seier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enzo Maresca timet Chelsea-exiten perfekt - sikrer seg treårskontrakt hos drømmeklubben!Champions League-billett med 4. plass i Premier League. Conference League-tittel. Tittel i VM for klubblag, i et mesterskap med flere av de beste klubbene i verden. Så kom exiten etter noen kaotiske…

Read more »

Spurs-Chelsea kamp: Overlevelse i Premier League og en ny trener for ChelseaDet er ikke bare om titler, men om overlevelse i Premier League for Spurs-supporterne denne sesongen. Chelsea-spillerne skal riste av seg et cupfinaletap i helgen, og det er en stor del av spillerne som må imponere den nye treneren, Xavi Alonso. Kampen kommer kun 72 timer etter det tunge FA-cupfinale tapet mot Manchester City.

Read more »

Ekspert: Til CityEnzo Maresca (46) blir ny Manchester City-manager, melder anerkjente Fabrizio Romano.

Read more »

Enzo Fernandez sikrer replikk mot Tottenham med langskudd og assist i Chelsea-seierChelsea vant 2-1 mot Tottenham på Stamford Bridge, og en sikker scoring av Enzo Fernández med langskudd og en assist var tilstrekkelig for en velfortjent seier for de blåe. séjoursptsequently, Tottenham står igjen med håp om å unngå å havne i Championship-serien når West Ham og Leeds spiller mot hverandre.

Read more »