Enzo Fernandez ønsker å forlate Chelsea - koster 150 millioner euro

Enzo Fernandez vil forlate Chelsea etter en skuffende sesong uten europeisk spill. Chelsea krever 150 millioner euro for den argentinske midtbanespilleren. Real Madrid er favoritten, men prislappen kan være en hindring.

Enzo Fernandez , den argentinske verdensmesteren, ønsker å forlate Chelsea etter at London-klubben ikke klarte å kvalifisere seg til europeisk spill denne sesongen. Chelsea endte på en skuffende 10. plass i Premier League , uten et eneste trofé, og dette har ført til at Fernandez vurderer fremtiden sin.

Den 25 år gamle midtbanespilleren kom til Chelsea fra Benfica i 2023 for 107 millioner pund, en overgang som gjorde ham til en av de dyreste spillerne i klubbens historie. Kontrakten hans løper frem til 2032, noe som gir Chelsea en sterk forhandlingsposisjon. Klubben vil kreve hele 150 millioner euro for å slippe ham, til tross for at Fernandez fortsatt er en del av planene for neste sesong.

Ledelsen på Stamford Bridge erkjenner at de må investere i etablerte, Premier League-klare talenter for den nye manageren Xabi Alonso, etter en sesong preget av inkonsistens og manglende sportslig suksess. Fernandez ble nummer to i avstemningen om Chelseas årets spiller forrige sesong, med 15 mål og syv målgivende pasninger på tvers av alle turneringer. Agenten hans, Javier Pastore, kartlegger nå mulige destinasjoner, og Real Madrid fremstår som argentinerens foretrukne alternativ.

Real Madrid er imidlertid kjent for å være tilbakeholdne med å betale den høye prislappen, med mindre de kan hente inn betydelige midler gjennom spillersalg. De har også vært koblet til Manchester Citys Rodri, noe som kompliserer en potensiell overgang. Andre alternativer inkluderer Manchester City, som ventes å utnevne tidligere Chelsea-manager Enzo Maresca som Pep Guardiolas erstatter. Citys prioritet er imidlertid å signere Nottingham Forest-midtbanespilleren Elliot Anderson, noe som gjør Fernandez til en sekundær mulighet også der.

Paris Saint-Germain har nedtonet sannsynligheten for en overgang, til tross for rykter som knytter dem til spilleren. Den franske klubben har andre prioriteringer på midtbanen. Chelsea på sin side er åpne for å selge Fernandez hvis et bud møter deres verdsettelse, men de har også en langsiktig plan med ham. Den nye manageren Xabi Alonso, som tok over etter en turbulent periode, vil gjerne bygge laget rundt stjerner som Fernandez.

Likevel kan den økonomiske situasjonen tvinge Chelsea til å selge dersom de må balansere regnskapene. Overgangsvinduet blir avgjørende for klubbens fremtid. Med Fernandez ønske om å spille i Champions League, og Chelsea uten europeisk spill, er det sannsynlig at en avtale kan bli inngått før sesongstart. Spørsmålet er om noen klubb er villig til å møte prislappen.

Real Madrid, til tross for interesse, har ikke vist tegn til å betale 150 millioner euro. Chelsea kan dermed ende opp med å beholde Fernandez mot hans vilje, noe som kan skape spenninger i garderoben. Det gjenstår å se om partene finner en løsning





