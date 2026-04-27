Equinor 25 år på børs: En suksesshistorie med enorm avkastning

Equinor markerer 25 år som børsnotert selskap med en totalavkastning på 1780 prosent. Investeringsdirektør Robert Næss fremhever selskapets betydning for norsk økonomi og velferd, og tror debatten om økt oljeutvinning vil blusse opp igjen.

I år markeres 25 år siden Equinor ble børs notert, en milepæl som har gitt en imponerende avkastning til investorene. Selskapet, som var heleid av staten frem til 2001, har i løpet av sine 25 år på børs en levert en totalavkastning på hele 1780 prosent, tilsvarende 12,5 prosent årlig.

Dette overgår betydelig avkastningen på Oslo Børs' Hovedindeks i samme periode, og Equinor har dermed spilt en vesentlig rolle i å løfte den norske børsen. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea fremhever at Equinors resultater taler for seg selv, og sammenligner selskapet med de amerikanske teknologigigantene, hvor Equinor faktisk har gitt bedre avkastning de siste fem og ti årene.

Til tross for en tidlig skepsis mot statseide selskaper, har Equinor bevist sin verdi som en viktig bidragsyter til norsk økonomi og velferd. Næss minnes at det ikke var noen umiddelbar suksess for de som investerte ved børsnoteringen, men at selskapet gradvis har utviklet seg til å bli en attraktiv investering. Navnebyttet fra Statoil til Equinor i 2018 ble imidlertid sett på som negativt, da det signaliserte et skifte mot fornybar energi, noe markedet lenge var skeptisk til.

Inntil nylig ble Equinor vurdert lavere enn andre energiselskaper på grunn av manglende tillit til avkastningen på de fornybare investeringene. Aksjens verste dag var 9. mars 2020, da den falt med 17,7 prosent som følge av et kraftig oljeprisfall og starten på de nasjonale tiltakene mot koronasmitte. De siste 12 månedene har imidlertid aksjen steget med 37,7 prosent. Equinor anses som avgjørende for norsk velstand, og oljeindustrien er landets største næring.

De økte inntektene fra olje og gass, som nå utgjør 1,5 milliarder kroner mer per dag, understreker denne betydningen. Næss tror debatten om oljeutvinning vil blusse opp igjen, og argumenterer for at økt oljeproduksjon i Norge kan være gunstig for å redusere avhengigheten av land i Midtøsten og Russland. Han mener at et ønske om mer oljeproduksjon i et land man stoler på vil bli stadig sterkere, og forventer at diskusjonen om økt utvinning vil ta form i nær fremtid.

Dette til tross for at økt oljeutvinning ikke er ideelt for klima og miljø





