Equinor leverer rekordresultat i første kvartal med høy produksjon og sterke finansielle tall

Equinor oppnår sterke finansielle resultater i første kvartal med rekordhøy produksjon og høyere olje- og gasspriser. Selskapet fremhever tre strategiske milepæler og understreker sin rolle som pålitelig energipartner for Europa.

Høye olje- og gasspriser kombinert med rekordstor produksjon har resultert i et sterkt første kvartal for oljegiganten Equinor . Konsernsjef Anders Opedal understreker at selskapet leverer svært god drift og oppnår rekordhøy produksjon, noe som sammen med høyere priser gir sterke finansielle resultater .

Justert driftsresultat for kvartalet endte på 9,77 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt var 2,86 milliarder dollar. Det rapporterte driftsresultatet var 8,78 milliarder dollar. Den samlede egenproduksjonen var rekordstor, med drøyt 2,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Equinor fremhever tre strategiske milepæler i kvartalet.

Først og fremst har selskapet gjort sju nye drivverdige funn på norsk sokkel, noe som støtter opp om langsiktig forsyning og verdiskaping. Videre har det vært borestart på gassfeltet Raia i Brasil, og selskapet har bokført det første kvartalsutbyttet fra Adura på 150 millioner dollar. Adura er et nytt olje- og gasselskap på britisk sokkel som ble etablert da Equinor og Shells virksomheter slo seg sammen i desember 2025.

Opedal sier at gode leteresultater på norsk sokkel er viktig for å sikre langsiktig forsyning og verdiskaping. Med en sterk landbasert gassposisjon i USA og en optimalisert internasjonal portefølje, forbedrer Equinor sin konkurranseevne og framtidige kontantstrøm. Samtidig understreker han at geopolitisk spenning, med krigen i Iran og stenging av Hormuzstredet, fortsetter å påvirke energileveranser og råvarepriser. I en tid med volatile markedsforhold bidrar høy produksjon fra norsk sokkel til å styrke Equinors rolle som pålitelig energipartner for Europa, sier konsernsjefen.

Kontantutbyttet for første kvartal er på 0,39 dollar per aksje. Selskapet melder også om at andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 375 millioner dollar skal starte etter generalforsamlingen 12. mai. Equinor er et av de største olje- og gassselskapene i verden og spiller en sentral rolle i energiforsyningen til Europa. Med en sterk fokus på bærekraft og langsiktig verdiskaping, fortsetter selskapet å investere i nye prosjekter og teknologier for å sikre en stabil energiforsyning i fremtiden.

Den geopolitiske situasjonen og markedsvariasjonene vil fortsatt være en utfordring, men Equinor er godt posisjonert for å håndtere disse utfordringene og levere gode resultater for sine aksjonærer og partnere





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olje Gass Equinor Energi Finansielle Resultater

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA trekker ut tusenvis av soldater fra Europa – EU krever sterkere europeisk forsvarUSAs beslutning om å redusere sin militære tilstedeværelse i Europa, spesielt i Tyskland, har utløst bekymring og krav om økt europeisk forsvarssamarbeid. Beslutningen ser ut til å være knyttet til uenighet om Iran-politikken og et ønske om at Europa skal ta et større ansvar for sin egen sikkerhet.

Read more »

USA trekker tilbake tusenvis av soldater fra EuropaUSA planlegger å redusere antall soldater i Europa, noe som ifølge EUs utenrikssjef viser behovet for å styrke europeisk forsvar. Beslutningen møter kritikk fra flere hold, inkludert Tyskland og ledende republikanere i Kongressen.

Read more »

USA reduserer antall soldater i Europa etter uenighet om IranUSAs president Donald Trump har annonsert en betydelig reduksjon av amerikanske soldater i Europa, angivelig som en reaksjon på manglende støtte fra europeiske allierte i konflikten med Iran. Beslutningen møter kritikk fra både europeiske ledere og republikanere i Kongressen, som frykter at det kan sende feil signaler til Russland.

Read more »

Equinor sikrer boreaktiviteten for 17 milliarder kronerEquinor forlenger avtaler om bore- og brønntjenester med Baker Hughes, Halliburton og SLB for 17 milliarder kroner, for å opprettholde produksjonen og sikre energiforsyningen til Europa.

Read more »

Equinor leverer sterkt kvartalsresultat – olje- og gassprisene bidrarHøye olje- og gasspriser og rekordstor produksjon gjør at oljegiganten Equinor leverer et sterkt resultat i første kvartal.

Read more »

Equinor rapporterer rekordhøyt resultat i første kvartalEquinor melder om et sterkt første kvartal med rekordhøy produksjon og høye energipriser, noe som gir selskapet sitt beste resultat siden 2023. Konsernsjef Anders Opedal understreker at selskapet leverer svært god drift og at de gode leteresultatene på norsk sokkel støtter opp om langsiktig forsyning og verdiskaping. Samtidig påvirker geopolitisk uro energileveranser og råvarepriser.

Read more »