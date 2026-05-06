Equinor leverer rekordresultater i første kvartal

Oljegiganten Equinor rapporterer om sterk vekst og rekordhøy produksjon, drevet av høye energipriser og strategiske suksesser.

Equinor har i sitt ferske kvartalsregnskap lagt frem tall som vitner om en eksepsjonell periode for selskapet. Den norske energigiganten har dratt stor nytte av en kombinasjon av rekordhøy produksjon og et prisnivå på olje og gass som har holdt seg på et svært gunstig nivå.

Ifølge konsernsjef Anders Opedal er det nettopp denne synergien mellom operasjonell effektivitet og markedsforholdene som har lagt grunnlaget for de sterke finansielle resultatene. Det justerte driftsresultatet for første kvartal endte på hele 9,77 milliarder dollar, mens det rapporterte driftsresultatet ble stående på 8,78 milliarder dollar. Etter at skattene er trukket fra, sitter selskapet igjen med et resultat på 2,86 milliarder dollar.

En av de mest bemerkelsesverdige tallene i rapporten er den samlede egenproduksjonen, som nådde et historisk toppnivå med drøyt 2,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Dette representerer en betydelig vekst på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, noe som understreker selskapets evne til å skalere opp virksomheten i en krevende tid. Selskapet har ikke bare fokusert på kortsiktig gevinst, men har også nådd flere viktige strategiske milepæler som skal sikre fremtidig verdiskaping.

På den norske sokkelen er det gjort sju nye drivverdige funn, noe som er avgjørende for å opprettholde produksjonsnivået i årene som kommer. I tillegg har Equinor utvidet sitt internasjonale fotavtrykk gjennom borestart på gassfeltet Raia i Brasil. En annen viktig hendelse er etableringen av Adura, et samarbeid med Shell på britisk sokkel som ble formalisert i desember 2025. Dette partnerskapet har allerede begynt å bære frukter, da selskapet bokfører det første kvartalsutbyttet fra Adura på 150 millioner dollar.

Opedal påpeker at gode leteresultater hjemme, kombinert med en sterk posisjon i det amerikanske gassmarkedet og en optimalisert global portefølje, bidrar til å styrke selskapets konkurransekraft og sikre en stabil kontantstrøm i fremtiden. Samtidig opererer Equinor i et geopolitisk landskap preget av stor usikkerhet og volatilitet. Konsernsjefen trekker spesielt frem den anspente situasjonen knyttet til krigen i Iran og de potensielle konsekvensene av en stenging av Hormuzstredet.

Slike hendelser har en direkte innvirkning på globale energileveranser og fører ofte til kraftige svingninger i råvareprisene. I denne konteksten blir rollen til norsk sokkel enda viktigere. Ved å opprettholde en høy og stabil produksjon kan Equinor posisjonere seg som en pålitelig og trygg energipartner for et Europa som er i ferd med å omstille sin energiforsyning bort fra mer ustabile regioner. Dette handler ikke bare om økonomisk vinning, men om strategisk betydning for europeisk energisikkerhet.

For aksjonærene har kvartalet vært svært lønnsomt. Det utbetalte kontantutbyttet for første kvartal er satt til 0,39 dollar per aksje, noe som reflekterer selskapets sterke likviditet og ønske om å belønne sine investorer. Videre har selskapet annonsert at den andre transjen i sitt omfattende tilbakekjøpsprogram, med en verdi på inntil 375 millioner dollar, vil bli igangsatt etter generalforsamlingen den 12. mai. Dette tiltaket er en del av en bredere strategi for kapitalforvaltning som skal maksimere aksjonærverdien over tid.

Gjennom en kombinasjon av aggressiv utforskning, strategiske partnerskap og disiplinert finansiell styring, viser Equinor at de er rustet for både dagens markedsutfordringer og fremtidens energisystem. Selskapet fortsetter å navigere i et marked der balansen mellom fossil produksjon og det grønne skiftet er sentral, men i dette kvartalet er det utvilsomt olje og gass som har stått for den største driveren i resultatregnskapet





