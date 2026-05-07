Equinor leverer rekordresultater i første kvartal

Oljegiganten rapporterer om sterk vekst og rekordhøy produksjon i et utfordrende og volatilt energimarked.

Equinor har i sitt siste kvartalsregnskap vist en formidabel styrke som reflekterer selskapets evne til å utnytte både operasjonell effektivitet og gunstige markedsforhold. Konsernsjef Anders Opedal uttrykker stor tilfredshet med resultatene, der kombinasjonen av rekordhøy produksjon og et vedvarende høyt prisnivå på både olje og gass har ført til svært sterke finansielle tall.

Det justerte driftsresultatet endte på hele 9,77 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt ble rapportert til 2,86 milliarder dollar. Det rapporterte driftsresultatet var på 8,78 milliarder dollar, noe som understreker selskapets solide økonomiske fundament i en tid preget av stor usikkerhet i verdensøkonomien. Selskapets operasjonelle suksess er særlig synlig i den samlede egenproduksjonen, som nå har nådd et historisk toppnivå.

Med drøyt 2,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag har Equinor oppnådd en økning på hele 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Denne veksten er ikke bare et resultat av eksisterende felt, men også av strategiske investeringer og optimalisering av driften. Selskapet trekker frem tre spesifikke milepæler som har vært avgjørende i dette kvartalet.

For det første er det gjort sju nye drivverdige funn på den norske sokkelen, noe som sikrer fremtidig produksjonskapasitet og forsterker Norges rolle som en nøkkelleverandør av energi til det europeiske markedet. For det andre har man startet boring på gassfeltet Raia i Brasil, noe som viser selskapets ambisjoner om internasjonal vekst.

I tillegg kommer utbyttet fra Adura, et nytt selskap etablert gjennom et samarbeid mellom Equinor og Shell på britisk sokkel, som har bidratt med 150 millioner dollar til resultatet. Ser man på det bredere strategiske bildet, legger Opedal vekt på at gode leteresultater hjemme i Norge er fundamentale for langsiktig verdiskaping. Samtidig jobber selskapet aktivt med å diversifisere og optimalisere sin internasjonale portefølje, spesielt med en sterk posisjon innen landbasert gass i USA.

Dette gjøres for å forbedre konkurranseevnen og sikre en stabil kontantstrøm i årene som kommer. Likevel er situasjonen preget av betydelig geopolitisk risiko. Konfliktene knyttet til Iran og den potensielle stengingen av Hormuzstredet er faktorer som skaper uro i energimarkedene og påvirker råvareprisene globalt. I en slik volatil hverdag fremstår den stabile produksjonen fra norsk sokkel som en kritisk komponent for Europas energisikkerhet, og Equinor posisjonerer seg her som en pålitelig partner.

Når det gjelder avkastning til aksjonærene, viser selskapet sin finansielle styrke gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Kontantutbyttet for det første kvartalet er satt til 0,39 dollar per aksje. I tillegg planlegger selskapet å starte den andre transjen i et omfattende tilbakekjøpsprogram på inntil 375 millioner dollar. Dette programmet skal iverksettes etter generalforsamlingen den 12. mai, noe som signaliserer tillit til selskapets fremtidige inntjeningsevne.

Ved å balansere investeringer i ny teknologi og utforskning med direkte utbetalinger til eiere, søker Equinor å opprettholde en bærekraftig vekststrategi som tåler svingninger i oljeprisen og politiske endringer i energisektoren





