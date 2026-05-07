Equinor leverer rekordresultater i første kvartal drevet av produksjon og priser

Oljegiganten Equinor rapporterer om sterk finansiell vekst og rekordhøy produksjon i første kvartal, støttet av strategiske funn og globale markedsforhold.

Equinor har i dag lagt frem sine resultater for første kvartal, og tallene viser et selskap i ekstremt sterk økonomisk form. Den norske energigiganten har lykkes med å kapitalisere på en kombinasjon av historisk høye energipriser og en produksjonskapasitet som nå når nye høyder.

Konsernsjef Anders Opedal uttrykker stor tilfredshet med driftens utvikling, og peker spesielt på at den rekordhøye produksjonen har vært en avgjørende faktor for de finansielle resultatene. Det justerte driftsresultatet for perioden endte på hele 9,77 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt ble rapportert til 2,86 milliarder dollar. Det rapporterte driftsresultatet lå på 8,78 milliarder dollar, noe som understreker selskapets evne til å generere massive kontantstrømmer i et utfordrende, men lukrativt marked.

Produksjonen av oljeekvivalenter nådde over 2,3 millioner fat per dag, noe som representerer en betydelig økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapets strategiske fremgang er ikke bare knyttet til eksisterende produksjon, men også til fremtidig vekst og utforskning. I løpet av kvartalet har Equinor nådd flere viktige milepæler som styrker selskapets posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

På den norske sokkelen er det gjort hele sju nye drivverdige funn, noe som er av kritisk betydning for å opprettholde leveringskapasiteten og sikre verdiskaping i Norge i tiårene som kommer. Internasjonalt har selskapet sett fremgang med borestart på gassfeltet Raia i Brasil, et prosjekt som viser Equinors ambisjoner om å diversifisere sin portefølje. Videre har etableringen av Adura, et samarbeid mellom Equinor og Shell på britisk sokkel, allerede begynt å bære frukter.

Det første kvartalsutbyttet fra Adura utgjør 150 millioner dollar, noe som bidrar positivt til selskapets samlede resultat. Opedal påpeker at kombinasjonen av sterke leteresultater i Norge og en optimalisert internasjonal portefølje, inkludert en sterk posisjon i det amerikanske gassmarkedet, forbedrer selskapets globale konkurranseevne og sikrer fremtidige kontantstrømmer. Samtidig som de finansielle tallene er imponerende, opererer Equinor i et geopolitisk landskap preget av stor usikkerhet.

Konsernsjefen trekker spesielt frem spenningene i Midtøsten, med henvisning til krigshandlinger knyttet til Iran og den potensielle stengingen av Hormuzstredet. Dette er kritiske flaskehalser for verdens energiforsyning, og enhver ustabilitet her fører umiddelbart til økt volatilitet i råvareprisene og utfordringer for globale leveranser. I denne konteksten blir den stabile og høye produksjonen fra den norske sokkelen enda viktigere. Norge har i økende grad blitt Europas viktigste leverandør av naturgass, og Equinor står sentralt i denne rollen.

Ved å opprettholde en pålitelig energiforsyning til det europeiske kontinentet, styrker selskapet ikke bare sin egen posisjon, men bidrar også til energisikkerheten i en tid der geopolitisk risiko er en konstant faktor. For aksjonærene bringer dette kvartalet med seg attraktive utbytter og kapitaltilførsler. Selskapet har annonsert et kontantutbytte på 0,39 dollar per aksje for første kvartal. Dette er en direkte følge av den sterke kontantstrømmen og selskapets ønske om å belønne sine investorer.

I tillegg kommer det et omfattende program for tilbakekjøp av egne aksjer. Den andre transjen i dette programmet, som kan beløpe seg til inntil 375 millioner dollar, er planlagt å starte etter at generalforsamlingen er avholdt den 12. mai. Dette grepet viser ledelsens tro på selskapets verdi og deres strategi for kapitalallokering.

Equinor navigerer dermed i et skjæringspunkt mellom ekstrem kortsiktig lønnsomhet og langsiktige investeringer i både tradisjonell energi og fremtidige løsninger, alt mens de håndterer en verden i rask politisk endring





