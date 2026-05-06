Equinor rapporterer rekordhøyt resultat i første kvartal

Equinor melder om et sterkt første kvartal med rekordhøy produksjon og høye energipriser, noe som gir selskapet sitt beste resultat siden 2023. Konsernsjef Anders Opedal understreker at selskapet leverer svært god drift og at de gode leteresultatene på norsk sokkel støtter opp om langsiktig forsyning og verdiskaping. Samtidig påvirker geopolitisk uro energileveranser og råvarepriser.

Equinor rapporterer et sterkt første kvartal med et resultat etter skatt på 2,86 milliarder dollar og et driftsresultat på 8,78 milliarder dollar. Dette er selskapets beste resultat siden første kvartal i 2023, og det kommer i et kvartal preget av geopolitisk uro og høye energipriser.

Konsernsjef Anders Opedal understreker at selskapet leverer svært god drift og rekordhøy produksjon, noe som kombinert med høyere priser gir sterke finansielle resultater. I tillegg til de gode økonomiske tallene, oppsummerer Equinor kvartalet ved å peke på tre strategiske milepæler. Først og fremst har selskapet gjort sju nye drivverdige funn på norsk sokkel, noe som styrker langsiktig forsyning og verdiskaping.

Videre har det vært borestart på gassfeltet Raia i Brasil, og selskapet bokfører det første kvartalsutbyttet fra Adura på 150 millioner dollar. Adura er et nytt olje- og gasselskap på britisk sokkel som ble etablert da Equinor og Shells virksomheter slo seg sammen i desember 2025.

Opedal sier at de gode leteresultatene på norsk sokkel støtter opp om langsiktig forsyning og verdiskaping, og at selskapet forbedrer sin konkurranseevne og framtidige kontantstrøm gjennom en sterk landbasert gassposisjon i USA og en optimalisert internasjonal portefølje. Samtidig understreker han at geopolitisk spenning, med krigen i Iran og stenging av Hormuzstredet, fortsetter å påvirke energileveranser og råvarepriser. I en tid med volatile markedsforhold bidrar høy produksjon fra norsk sokkel til å styrke Equinors rolle som pålitelig energipartner for Europa.

Kontantutbyttet for første kvartal er på 0,39 dollar per aksje, og selskapet melder også om at andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 375 millioner dollar skal starte etter generalforsamlingen 12. mai





