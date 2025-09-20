Equinor søker om havvind på Utsira Nord – men ingen forpliktelser foreløpig

Equinor søker om å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men understreker at det ikke innebærer økonomiske forpliktelser. Regjeringen unngår fiasko, og Norge satser på å utvikle en ny havvindindustri.

Konsernsjef i Equinor , Anders Opedal, valgte å søke om å bygge ut flytende havvind, en beslutning som beroliget aksjonærene med forsikringen om at ingen økonomiske forpliktelser er på plass ennå. Regjeringen unngår nok en gang en potensiell fiasko, mens andre land som Danmark, Tyskland og Storbritannia har sett auksjoner for havvind gå uten bud. Norge, derimot, har nå funnet selskaper som er villige til å investere i både bunnfast og flytende havvind.

Mandag kom det meldinger om interesse fra to søkere for Utsira Nord: Equinor/Vårgrønn og Deep Wind Offshore/EDF. Det var knyttet spenning til Equinors søknad, spesielt siden de har både de nødvendige midlene og erfaringen, men samtidig har tonet ned forventningene med henvisning til havvindmarkedets utfordringer og selskapets allerede store engasjement i havvindprosjekter globalt. Uten Equinors søknad ville flytende havvind i Norge trolig ha kollapset, og regjeringen kunne puste lettet ut og fortsette med sin havvindstrategi. Det er imidlertid viktig å merke seg Equinors pressemelding, som understreker at det ikke er noen økonomiske forpliktelser knyttet til arealtildeling, og at lønnsomhet er en avgjørende faktor for prosjektet. De tar også forbehold om teknisk gjennomførbarhet, lønnsomhet, de eksisterende rammene og at det ikke oppstår usikkerhet rundt disse faktorene.\Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier, som nøye følger Equinor, hadde på forhånd spådd at selskapet ville søke, nettopp fordi den nåværende søknaden ikke innebærer store økonomiske forpliktelser. Utsira Nord representerer en betydelig risiko, både for selskapet som eventuelt satser og for staten. Stortinget har bevilget 35 milliarder kroner til prosjektet, men tolv konsortier har vurdert at dette ikke er tilstrekkelig. Utsira Nord handler ikke bare om å sikre strømforsyningen til Norge, da det finnes billigere alternativer. Prosjektet representerer også drømmen om en ny offshoreindustri. Deep Wind Offshore består av Deep Wind Offshore Norway og det franske, statseide kraftselskapet Électricité de France (EDF). Deep Wind Offshore eies av rederfamiliene Seglem og Klaveness, sammen med blant andre Sunnhordaland Kraftlag og Haugaland Kraft. Gründer Knut Vassbotn eier også en betydelig andel av selskapet. Ved å gi støtte til det første prosjektet, håper Norge å bygge opp erfaring og skala, slik at norske leverandører kan konkurrere internasjonalt uten subsidier, enten her hjemme eller i andre land. Teknologien har allerede blitt testet i Skottland, Korea og Portugal, men Hywind Tampen er fortsatt verdens største med sine elleve turbiner på totalt 88 MW.\Mens land som Danmark og Belgia kan konsentrere seg om å plassere vindturbiner på relativt grunt vann, krever Norge, Japan og Sør-Korea dypere havbunner som krever annen forankringsteknologi. Andre land kan også ha nytte av å utnytte områder lenger til havs der vinden er sterkere. På lang sikt kan alle kystnære områder bli utbygd, og den norske industrien kan være klar til å ta ledelsen. I dag arbeider ingeniører på Forus, Fornebu og Rotvoll med å designe oljeplattformer og gassrør for prosjekter verden over. Drømmen er at det samme skal skje innen havvind. Spørsmålet er om et hjemmemarked er nødvendig for å bli en ledende leverandør av havvindteknologi. Kan norske leverandører lykkes i Korea uten å gå veien om Utsira? Odfjell Oceanwind, Fred. Olsen Windcarrier og Aibel har allerede betydelige markedsandeler, og omsetningen fra norske havvindbedrifter estimeres til nesten 50 milliarder kroner i år, ifølge Multiconsult og Menon. Dette er selvsagt beskjedent sammenlignet med oljeindustrien, men det er nettopp dette som er kjernen i debatten om hjemmemarkedets betydning. Uten satsing på norsk sokkel ville vi ikke hatt den omfattende kompetansen innen oljeindustrien vi har i dag. Selv om svensker og dansker kunne ha satset på olje i Norge, har de i liten grad gjort det. Selv i et globalt marked er det lettere å lykkes med det man er lokalisert i nærheten av. Det er mer enn tre år til vi vet med sikkerhet om Equinor virkelig mener alvor, eller om de bare holder alle muligheter åpne





Teknisk / 🏆 7. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Havvind Equinor Utsira Nord Fornybar Energi Offshoreindustri

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »

Equinor reddet dagen – men holder bakdøra åpenEquinor søker om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, men tar mange store forbehold.

Les mer »