Equinor søker om havvind på Utsira Nord, men uten økonomiske forpliktelser

Konsernsjef i Equinor , Anders Opedal, sendte til slutt inn en søknad om å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord , men beroliget aksjonærene med at selskapet ikke har forpliktet seg til noe økonomisk. Regjeringen unngikk nok en gang å møte skrekken, i motsetning til land som Danmark, Tyskland og Storbritannia, som ikke mottok et eneste bud i sine havvindauksjoner. Norge kan nå glede seg over å ha funnet selskaper som er villige til å investere i både bunnfast og flytende havvind.

Mandag ble det klart at Equinor/Vårgrønn og Deep Wind Offshore/EDF hadde meldt sin interesse for Utsira Nord. Selv om Deep Wind Offshore/EDF på forhånd hadde varslet at de ville søke, var det knyttet spenning til Equinors beslutning. På den ene siden hadde selskapet de nødvendige ressursene og erfaringen, mens de på den andre siden hadde dempet forventningene ved å antyde at havvindmarkedet var krevende, og at de allerede var engasjert i flere havvindprosjekter verden over. Uten Equinors søknad ville flytende havvind trolig blitt skrinlagt i Norge. Denne søknaden reddet regjeringens ansikt, og de kan nå fortsette å følge sin havvindstrategi. Det er likevel viktig å merke seg andre setning i pressemeldingen fra Equinor: «Det er ingen finansielle forpliktelser knyttet til en eventuell arealtildeling og lønnsomhet er en forutsetning for prosjektet». De tar også forbehold om at prosjektet må være teknisk gjennomførbart, lønnsomt, at rammebetingelsene videreføres og «at det ikke skapes usikkerhet rundt disse».Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier, som nøye følger Equinor, hadde på forhånd spådd at Equinor ville sende inn en søknad, nettopp fordi den ikke innebærer noen store finansielle forpliktelser. Utsira Nord innebærer risiko, både for selskapene som eventuelt investerer og for staten. Stortinget har satt av 35 milliarder kroner. Likevel har flere konsortier vurdert at dette ikke er tilstrekkelig. Formålet med Utsira Nord er ikke bare å sikre strøm til Norge, da det finnes langt billigere alternativer. Prosjektet representerer også drømmen om å etablere en ny offshorenæring, som inkluderer Deep Wind Offshore Norway og det franske, statlige kraftselskapet Électricité de France (EDF). Deep Wind Offshore er eid av rederfamiliene Seglem og Klaveness, sammen med andre aktører som Sunnhordaland Kraftlag og Haugaland Kraft. Gründer Knut Vassbotn eier også en betydelig andel av selskapet.Norge håper å bygge opp erfaring og skala ved å subsidiere det første prosjektet, slik at norske leverandører kan bygge uten subsidier senere, enten i Norge eller i andre land. Teknologien er allerede testet i Skottland, Korea og Portugal, men Hywind Tampen er fremdeles verdens største med sine elleve turbiner på totalt 88 MW. Mens land som Danmark og Belgia kan installere turbiner på grunt vann, krever Norge, Japan og Sør-Korea dypere farvann, noe som krever alternative forankringsmetoder. Andre land kan også dra nytte av å plassere turbiner lengre til havs, der vindforholdene er bedre. På lang sikt kan alle kystnære områder bygges ut, og norsk industri kan være klare til å ta grep. I dag arbeider ingeniører i Forus, Fornebu og Rotvoll med å dimensjonere oljeplattformer og gassrør på den andre siden av kloden. Drømmen er at det samme skal skje innen havvind. Spørsmålet er om et hjemmemarked er nødvendig for å bli en ledende havvindleverandør. Kan ikke norske leverandører eksportere havvindteknologi til for eksempel Korea uten å involvere Utsira? Odfjell Oceanwind, Fred. Olsen Windcarrier og Aibel har allerede store markedsandeler. Omsetningen fra norske havvindbedrifter estimeres til nesten 50 milliarder kroner i år, ifølge Multiconsult og Menon. Dette er selvsagt en liten sum sammenlignet med oljeindustrien. Debatten om hjemmemarkedet knytter seg nettopp til denne sammenligningen. Uten satsing på norsk sokkel, ville vi ikke hatt den kompetansen vi har i dag. Svensker og dansker kunne også ha satset på olje i Norge, men har i liten grad gjort det. Selv i et globalt marked er det enklest å satse på det man har nær seg. Det er fremdeles over tre år til det er sikkert om Equinor virkelig mener alvor, eller om de bare holder alle dører åpne, inkludert bakdøren.Utsira Nord-prosjektet er ikke bare et spørsmål om å produsere fornybar energi; det er også et spørsmål om å utvikle en fremtidsrettet industri. Flytende havvindteknologi er spesielt relevant for Norge, som har dype farvann og en lang kystlinje. Denne teknologien kan åpne nye muligheter for norsk næringsliv og skape arbeidsplasser. Investeringen i Utsira Nord kan bidra til å redusere kostnadene ved havvind, fremme teknologisk innovasjon og styrke Norges posisjon som en ledende aktør innenfor fornybar energi. Mens Equinor og Deep Wind Offshore/EDF har meldt sin interesse, er det viktig å merke seg at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase. Det er ingen garantier for at prosjektene vil bli realisert, og det er fremdeles mange utfordringer som må løses. Blant annet er lønnsomheten for prosjektene avhengig av en rekke faktorer, inkludert kraftpriser, teknologiutvikling og politiske rammevilkår. Regjeringens rolle blir avgjørende for å sikre at prosjektene blir realisert på en måte som er gunstig for både næringen og samfunnet. Dette inkluderer å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser, samt å bidra til å redusere risikoen for investorene. Samtidig er det viktig å understreke at havvind er en langsiktig investering. Det vil ta tid før prosjektene er fullt utbygd og produserer energi. De første resultatene vil vise om Norge klarer å skape en konkurransedyktig havvindindustri, og dermed bidra til den grønne omstillingen. Debatten om hjemmemarkedet og støtteordningene vil fortsette, men det er tydelig at flytende havvind har potensial til å bli en viktig del av Norges energifremtid





