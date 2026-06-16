Equinor vurderer å trekke seg fra Utsira Nord - Frp jubler

Frp mener det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord, da det reduserer risikoen for skattebetalerne. Equinor vurderer konsekvensene av et stortingsvedtak som kan stoppe milliardsubsidier til prosjektet.

Det siste vi trenger er at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på havvindprosjekter som faglige vurderinger viser at ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det sier Frp -representant Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Han mener skattebetalerne risikerer å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier mesteparten av, går videre med prosjektet. Først gjennom subsidiene, og deretter gjennom statens eierskap dersom prosjektet ikke går opp, sier han. Det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord. Equinor er jo i stor grad statlig eid, da blir det mindre risiko hvis de trekker seg.

Equinor er ett av to selskaper som i desember i fjor fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord. Dermed kan de være med videre å konkurrere om 35 milliarder kroner i statsstøtte til prosjektet, som Stortinget vedtok å bevilge i fjor. Men denne uken tok saken en ny vending da et forslag fra Høyre om å ta en ny runde for å kvalitetssikre statsstøtten fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF.

Høyre og Frp må ta ansvar for det de er i ferd med å gjøre. Stopper havvindsatsingen nå, er det fullt og helt Høyre og Frps skyld at Norge taper strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser, sa energiminister Terje Aasland (Ap) etter vedtaket. Pressesjef Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor sa til NTB at de ikke kan utelukke at vedtaket får konsekvenser for selskapets prosjektarbeid med Utsira Nord. Nå må vi sette oss ned og se hva dette vedtaket innebærer.

Utsira Nord er et krevende prosjekt. Usikkerhet knyttet til rammevilkårene gjør det enda vanskeligere, sa han. Prosjekt etter prosjekt kollapser. Det er alvorlig nok at regjeringen vil gamble med 35 milliarder skattekroner i subsidier til havvind, men når det er et statlig eid selskap som deltar, så risikerer vi ikke bare at subsidiene går tapt, men at utbytter fra Equinor, som kunne blitt brukt på sykehus, skoler og politi, forsvinner i tap på grønn sløsing.

Men dere har fått kritikk for å skape uforutsigbarhet for næringslivet. Det at Equinor, som allerede har brukt en del penger på dette, kanskje må trekke seg ut, er vel også å sløse med pengene til fellesskapet? Det er jo havvindprosjekter over hele Europa som kollapser. Rett og slett fordi man ikke klarer å få en lønnsomhet i det.

Det er bedre at en avslutter subsidiene nå, før det er inngått forpliktelser i Utsira Nord-prosjektet, så tidspunktet er jo riktig nå til å gjøre dette grepet, sier Sivertsen til NTB. Statkraft, som er 100 prosent statlig eid, har tidligere trukket seg ut av konkurransen om Utsira Nord. De har heller valgt å prioritere teknologier som er lønnsomme på kort sikt. Det samme gjelder for Equinor.

Vi synes det er fornuftig at Statkraft valgte å trekke seg ut av Utsira Nord, og vil jo synes det er bra hvis Equinor ender opp med å gjøre det samme, sier Sivertsen. Debatten om havvind i Norge har pågått lenge, og Utsira Nord er et av de mest omstridte prosjektene. Området utenfor kysten av Rogaland er egnet for flytende havvind, men teknologien er fortsatt kostbar og krever store subsidier.

Regjeringen har satset stort på havvind som en del av det grønne skiftet, men kritikere peker på at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig har Equinor vært en sentral aktør i utviklingen av norsk havvind, men usikkerhet rundt rammevilkår kan føre til at selskapet trekker seg. Dette vil i så fall være et alvorlig tilbakeslag for norsk havvindindustri og for regjeringens ambisjoner om å bygge ut fornybar energi til havs. Det er ikke bare politisk uenighet som preger saken.

Også næringslivet er delt. Noen mener at statlig støtte er nødvendig for å få i gang en ny industri, mens andre advarer mot å kaste penger etter ulønnsomme prosjekter. Uansett utfall vil beslutningen om Utsira Nord få konsekvenser for fremtidig havvindutbygging i Norge. Dersom Equinor trekker seg, kan det sende et signal om at norsk havvind ikke er konkurransedyktig uten massive subsidier.

Men hvis staten likevel går inn med milliardbeløp, risikerer man å tape fellesskapets midler på et prosjekt som ikke står på egne ben. I mellomtiden jobber Energidepartementet med å kvalitetssikre statsstøtten, og det er ventet en ny vurdering i løpet av høsten. Frp og Høyre har fått gjennomslag for at støtten må vurderes på nytt, og det kan bety at hele prosjektet blir skrinlagt.

Energiminister Aasland advarer om at dette vil ramme norsk industri og arbeidsplasser hardt, men kritikerne mener det er bedre å stoppe nå enn å fortsette med en usikker satsing. Debatten vil trolig fortsette frem til et endelig vedtak fattes





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